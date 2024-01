La supervivencia de los festivales

Mientras la industria cinematográfica sufre un parón que ha hecho cambiar la butaca del cine por el sofá de casa, los grandes festivales han buscado una salida en el escenario virtual. La apuesta se ha materializado en propuestas como We Are One: A Global Film Festival, que durante diez días ofreció en YouTube un programa seleccionado por los certámenes de Tribeca, Cannes, la Berlinale, la Mostra de Venecia o San Sebastián, entre otros. Pero en este caso, la alternativa virtual parece tratarse únicamente de una excepción en la edición de 2020, ya que nadie teme por la desaparición física de estos encuentros.

«Hay que pensar que tanto la red de contactos profesionales que se produce en los festivales como el valor promocional para las películas no tienen sentido si no se producen de manera presencial», afirma Jordi Sánchez Navarro, coordinador del grupo de investigación GAME. El profesor de la UOC asegura que tanto los festivales que son muy relevantes para la industria como los que tienen una gran comunidad de aficionados vertebrada en torno al acontecimiento «tienen el futuro asegurado, pues el tipo de experiencia que proporcionan a sus públicos y a sus grupos de interés depende mucho de las interacciones cara a cara».

Sin embargo, 2020 sí supone una incógnita en cuanto a la repercusión que tendrá la suspensión presencial. «Estos festivales son el pistoletazo de salida a las campañas para todos los premios importantes de la cinematografía», apunta Elena Neira. Según explica, suponen una plataforma no solo de circulación del producto, sino también de prescripción, ya que el hecho de ganar o tener una mención en un certamen funciona como una poderosa herramienta de promoción, como ocurrió el año pasado con Joker o Parásitos. «A pesar de que los festivales digitales son una manera fantástica de acercar el contenido al público, eso es solo una parte del papel que cumplen estos certámenes. Y el parón de este año va a tener más impacto que otros efectos del coronavirus en la industria», afirma la profesora de la UOC. Precisamente, sobre el futuro de estos eventos, los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC han organizado el webinar: “Los festivales de cine tras la crisis sanitaria: reflexiones y propuestas de futuro” que se realizará el 17 de junio a las 17h, en el que diferentes expertos y miembros del Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya reflexionarán sobre sobre cómo afrontar algunos aspectos del futuro incierto que espera a los grandes eventos cinematográficos.

¿Volver a los clásicos?

Otra de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19 es que el confinamiento ha disparado las horas que pasamos frente a la pequeña pantalla. El mes de marzo finalizó como el de mayor audiencia en la historia de la televisión, con 4 horas y 45 minutos de media por persona, según el informe que Barlovento Comunicación, con datos de Kantar, emitía a principios de abril. Y al terminar abril, otro informe anunciaba que esa cifra histórica se volvía a superar, alcanzando las 5 horas y 2 minutos por persona. También Netflix batía sus récords: en un comunicado publicado en Variety, afirmaba que en los primeros cuatro meses de este año había aumentado el número de suscriptores en 16 millones.

Con los rodajes paralizados durante meses, el problema podría ser ahora la falta de contenidos ante un público que no hace más que aumentar su consumo. Una situación que según Jordi Sánchez Navarro podría aprovecharse para regresar a los clásicos. «Podría ser una magnífica oportunidad para que el público conozca más a fondo la historia del cine. Hay muchísima producción, por ejemplo la de los grandes estudios del Hollywood clásico, que no está disponible en plataformas de streaming», recuerda el profesor de la UOC, que aunque cree que la industria audiovisual recuperará pronto el ritmo de generación de nuevos contenidos, piensa que la edad dorada de los clásicos podría tener cabida. «Incluso pensando en un mundo ideal, podríamos asistir también a la revitalización de buena parte de la historia de la televisión. ¿Por qué no pensar en que algunas plataformas de streaming recuperen clásicos de la televisión? Podríamos convertirnos en espectadores con voluntad exploradora y con ganas de dejarnos sorprender por clásicos que mantienen intacta su capacidad de fascinación», concluye Sánchez Navarro.