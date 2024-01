Racismo contra la población migrante

Según los datos del último informe publicado por la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR, por su sigla en inglés), España registró un total de 658 denuncias por delitos de odio motivados por racismo y xenofobia en 2018. Pero recientemente, en época de pandemia, se han registrado más de 70 incidentes racistas y las redes sociales se han hecho eco de diferentes episodios de criminalización de jóvenes migrantes en poblaciones como Premià de Mar, Mataró o Barcelona, o de la falta de acceso a una vivienda digna que denuncian las personas que trabajan como temporeras en los campos de Andalucía o de Lleida y que han garantizado el suministro de frutas y hortalizas frescas durante el confinamiento.

Los efectos de la pandemia en los colectivos vulnerables también se dan a escala global, como los ataques que han sufrido los asentamientos y los campos de refugiados en Nigeria basándose en rumores de que eran centros de infección de la COVID-19. En América Latina, Màrius Gómez alerta de que la presión para garantizar los recursos mínimos ha hecho que algunas personas refugiadas y desplazadas internas no tengan otra opción que salir a la calle para ganarse la vida y apoyar a sus familias. «Esto no solo las ha expuesto a un riesgo de contagio, sino que también han sido víctimas de discriminación por el hecho de no cumplir con las normas del confinamiento», explica el técnico del Comité Catalán para los Refugiados.

Desde la UOC se defiende que proteger y capacitar a las personas migrantes y refugiadas es contribuir al beneficio de la sociedad de acogida, pero también a la de origen. La educación superior de calidad para todas las personas, además de ser un objetivo a alcanzar en 2030, es una de las maneras que tiene la UOC para combatir el racismo y contribuir a mejorar la vida del colectivo.