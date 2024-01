Racisme contra la població migrant

Segons les dades de l'últim informe publicat per l'Oficina per a les Institucions Democràtiques i Drets Humans (ODIHR, per la sigla en anglès), l'Estat espanyol va registrar un total de 658 denúncies per delictes d'odi motivats per racisme i xenofòbia l'any 2018. Però recentment, en època de pandèmia, s'han registrat més de 70 incidents racistes i les xarxes socials s'han fet ressò de diferents episodis de criminalització de joves migrants en poblacions com ara Premià de Mar, Mataró o Barcelona, o de la manca d'accés a un habitatge digne que denuncien les persones que treballen com a temporeres als camps d'Andalusia o de Lleida i que han garantit el subministrament de fruites i hortalisses fresques durant el confinament.

Els efectes de la pandèmia en els col·lectius vulnerables també són a escala global, com ara els atacs que han patit els assentaments i els camps de refugiats a Nigèria basant-se en rumors que eren centres d'infecció de la COVID-19. A l'Amèrica Llatina, Màrius Gómez alerta que la pressió per garantir els recursos mínims ha fet que algunes persones refugiades i desplaçades internes no tinguin cap més opció que sortir al carrer per guanyar-se la vida i donar suport a les seves famílies. «Això no solament les ha exposat a un risc de contagi, sinó que també han estat víctimes de discriminació pel fet de no complir amb les normes del confinament», explica el tècnic del Comitè Català per als Refugiats.

Des de la UOC es defensa que protegir i capacitar les persones migrants i refugiades és contribuir al benefici de la societat d'acollida, però també al de la d'origen. L'educació superior de qualitat per a tothom, a més de ser un objectiu a assolir el 2030, és una de les maneres que té la Universitat de combatre el racisme i contribuir a millorar la vida del col·lectiu.