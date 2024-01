Tecnología para la participación ciudadana en Barcelona

En Barcelona, las herramientas de DECODE se han puesto a prueba en el proyecto piloto Democracia Digital y Datos Comunes (DDDC) integrándolas en el software Decidim, una plataforma de participación digital usada y promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, así como más de 150 ciudades, instituciones públicas y organizaciones sociales de todo el mundo, para facilitar procesos democráticos. «Gracias a la infraestructura de DECODE, los usuarios de Decidim pueden controlar, compartir y visualizar sus datos. El proyecto ha permitido incrementar la transparencia, la privacidad y la inteligencia colectiva de los procesos democráticos, mejorando así la política en la sociedad red», apunta Ricard Espelt, investigador de DIMMONS que ha participado en la inauguración de la exposición «Campus Vivo. Investigar en la Universidad».

Con DECODE «desarrollamos herramientas tecnológicas, legales y socioeconómicas para que podamos decidir quién usa nuestros datos, cuándo y para qué. Apostamos por un modelo soberano y procomún de economía digital, en el que el control y los beneficios de los datos recaen en las personas y las comunidades que los producen», añade Espelt.

La exposición, de la que forma parte el proyecto DECODE, es fruto de la colaboración entre el grupo de trabajo Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga), de la comisión sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y el MUNCYT. Su objetivo es mostrar y acercar a la ciudadanía la investigación que se hace en las universidades españolas presentando algunos de los proyectos que se están desarrollando en ellas.

La tercera edición de «Campus Vivo. Investigar en la Universidad» mostrará hasta final de año, además del proyecto DECODE de la UOC, los proyectos Orígenes en el altiplano granadino (Universidad de Granada); Cuerpo y mente: el tamaño también importa (Universidad de Burgos); Fabricación aditiva avanzada y células madre para generar tejidos cardiacos terapéuticos (Universidad de Navarra); Geometría aplicada (Universidade da Coruña); Fisiología aplicada a esteros (Universidad de Cádiz), e Imanes microscópicos que pueden salvarnos la vida (Universidad de País Vasco). Esta exposición ha sido comisariada por Isabel Ruiz de la Peña González, directora del Área de Difusión y Promoción de la Investigación de la Universidad de Oviedo.

