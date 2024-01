Controlar les nostres dades i aprofitar-ne el potencial col·lectiu

Els visitants de la mostra del MUNCYT podran conèixer alguns dels secrets del projecte DECODE, en el qual participen des del 2017 la UOC i l'Ajuntament de Barcelona, que se sumen a un total de quinze institucions acadèmiques i organitzacions del continent. Finançat pel programa marc Horizon 2020, l'objectiu de DECODE és donar resposta a la preocupació creixent de la ciutadania per la pèrdua de control sobre les seves dades personals amb l'augment de l'ús d'internet. Amb un pressupost de més de cinc milions d'euros, la recerca ha fet possible el desenvolupament d'eines perquè la ciutadania pugui gestionar i aprofitar, de manera individual i col·lectiva, les seves dades personals. De fet, DECODE s'emmarca en el programa europeu Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation (CAPS), la finalitat del qual és fomentar solucions i models digitals per a problemes de col·lectivitats. La tecnologia desenvolupada es pot provar baixant-ne gratuïtament l'aplicació mòbil.

A DECODE hi participen dos grups de recerca de la UOC adscrits a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3): Communication Networks & Social Change (CSNC) i Digital Commons (DIMMONS). Aquest projecte «ha estat un primer pas a l'hora d'imaginar i explorar alternatives tecnològiques, legals i socioeconòmiques al model de producció, gestió i ús de dades promoguts per grans corporacions com Google o Facebook o governs com el de la Xina», introdueix Antonio Calleja, investigador del grup CSNC. Segons apunta l'investigador, el projecte ofereix «unes ulleres noves per a observar la realitat, analitzant diferents límits, amenaces i injustícies de les societats digitals, per a fomentar una mirada crítica i, alhora, facilitar alternatives basades en la sobirania tecnològica i els procomuns digitals».

«Generem dades de manera constant, que recullen dispositius intel·ligents omnipresents en les nostres vides i que es poden fer servir per a influir en les nostres percepcions personals i els processos socials. Un exemple habitual és el de Cambridge Analytica, una empresa que va fer servir il·legalment dades personals de milions d'usuaris de Facebook per a intentar intervenir en l'elecció de Donald Trump i el referèndum del Brexit. Un altre exemple és el sistema de crèdit social xinès, que assigna puntuacions a la ciutadania segons el seu comportament per a intentar conformar-lo», detalla Calleja. «DECODE també apunta més enllà d'iniciatives centrades en l'individu i la mercantilització de les dades, o de les que aposten per la gestió i el control de les dades de la ciutadania en clau tecnocràtica, habitual en projectes de dades obertes d'institucions públiques. Ho tenim tot per fer, però DECODE apunta cap a un model més autònom, democràtic i procomú», conclou.