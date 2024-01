Elecciones en pandemia: ¿quién teme el voto por internet?

Retrasos y polémicas

«En el caso de la medicina, por ejemplo, si por culpa del confinamiento no se produce el acto médico (una consulta, una intervención, etc.), esto puede tener consecuencias en la salud de la persona. A la hora de votar, las consecuencias del retraso no tendrían por qué tener tanto impacto sobre los individuos», explica Francisco Lupiáñez-Villanueva, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y cofundador de Open Evidence. Este experto ha liderado un estudio recién publicado sobre esta cuestión, Benefits and Drawbacks of Remote Voting ('Estudio de los beneficios e inconvenientes del voto remoto'), elaborado por Open Evidence y RAND Europe para la Comisión Europea.

Cabe decir, sin embargo, que la decisión de aplazar unas elecciones no siempre resulta tan fácil de adoptar como en el caso español. Polonia tenía previsto celebrar sus elecciones presidenciales el 10 de mayo y distintos sectores se opusieron al aplazamiento. Incluso se barajó la posibilidad de efectuar el cien por cien del voto por correo, pero el Tribunal Supremo decidió suspender los comicios hasta el 28 de junio.