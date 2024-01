Riesgos laborales con perspectiva de género

Según un informe reciente de AQuAS, de las más de 12.000 defunciones por COVID-19 registradas en Cataluña entre el 7 de marzo y el 25 de mayo, más del 51 % eran mujeres. «La segregación laboral podría explicar la diferencia», señala Arroyo, investigadora del grupo Género y TIC (GenTIC). Comprobar hasta qué punto las mujeres y los hombres trabajadores están expuestos de manera diferente a la COVID-19, por la segregación ocupacional de género, es uno de los principales objetivos de la investigación de la UOC. Lídia Arroyo indica que las diferencias de género «no son solo cuantitativas, sino también sobre el tipo tareas que se desarrollan y las condiciones de trabajo». Arroyo incide en que la calidad de los servicios de los cuidados «tiene que ver con la proximidad, no solo psicológica, sino también física». Por ello, la investigadora explica que deberían revisarse los criterios de calidad de profesiones de sectores como el de la salud y el de los servicios sociales: «aplicar perspectiva de género a sus riesgos laborales». Además, Arroyo concluye que los trabajos de cuidado han expuesto más a las mujeres no solo porque son mayoría, sino porque son actividades esenciales que no se detuvieron en ningún momento.