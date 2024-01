Creuar dades socioeconòmiques i de salut

«L'AQuAS disposa de dades sanitàries des de fa molts anys. Tenim al nostre abast un volum d'informació molt ampli, que no solament té a veure directament amb la COVID, sinó també amb tot el que el sistema sanitari registra de l'atenció mèdica habitual a la ciutadania», aclareix la investigadora, que considera que hi ha variables que s’han d’analitzar més enllà de les de contagis o de morts per COVID. L'equip investigador de la UOC vol analitzar les dades de la població de Catalunya que tenen a veure amb el gènere des d'una perspectiva interseccional. Així, s'estudiarà com afecta aquesta qüestió en la seva relació amb l'edat, el nivell socioeconòmic o l'origen, és a dir, «el nivell de pobresa o de riquesa, com poden determinar qüestions com que la pensió que rebi una persona sigui contributiva o no», relata Arroyo. En una segona fase, l'equip investigador també espera poder creuar dades del sistema sanitari amb d'altres de relacionades amb l'ocupació, el treball qualificat i no qualificat, i l'atur.

Col·laboració internacional per compartir coneixement

Dels quinze projectes concedits per l'AQuAS, el de la UOC és un dels tres seleccionats més enllà de la recerca hospitalària per analitzar l'impacte de la malaltia des de les ciències socials, i l'únic des de la perspectiva de gènere. A més, el projecte de la universitat incorpora la participació de l'entitat social Iniciativa Barcelona Open Data, una associació dedicada a la difusió de dades obertes. La recerca de la UOC també estableix sinergies amb projectes internacionals com GenPORT, un portal per compartir coneixement i inspirar accions col·laboratives sobre gènere i ciència, coordinat pel grup GenTIC. Així, per generar coneixement obert i accessible sobre COVID i gènere, a GenPORT s'ha creat l'arxiu #COVIDGenderArchive, amb més de cinquanta recursos compartits per la seva comunitat d'expertesa internacional. Com assenyala Lídia Arroyo: «volem fer arribar a la ciutadania la informació disponible sobre l'afectació de la COVID amb una perspectiva de gènere interseccional, contribuint al coneixement obert d'aquesta recerca».