La UOC acompaña a los sistemas universitarios de América Latina en la consolidación de la educación en línea

Más de veinte años de acompañamiento

En 1998, la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) contacta con la UOC, fundada tan solo cuatro años atrás, con la finalidad de implantar un modelo educativo virtual que pueda ampliar el acceso y la cobertura de la educación superior de los argentinos. Así es como nace en América Latina una de las primeras universidades en impartir este tipo de educación. «Era una universidad joven con la expectativa de ser una institución distintiva y diferenciada en el conjunto de universidades de Argentina, puesto que en aquel momento no había ninguna universidad que apostara por la virtualidad; la educación a distancia de entonces era aquella que enviaba los libros de texto a casa», afirma Albert Sangrà Morer, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, a lo que añade: «la UOC envió profesionales a la Universidad Nacional de Quilmes para guiarlos en cuestiones como tramitar las matrículas, gestionar a los estudiantes, digitalizar la biblioteca, formar al profesorado, gestionar los materiales, etcétera. A partir de aquella consultoría se creó la Universidad Virtual de Quilmes».

Desde entonces, la UOC ha forjado alianzas estratégicas y ha colaborado con instituciones y gobiernos de América Latina —como los de México, Chile o Ecuador— en la creación de normativas para acreditar la educación superior en línea. También ha apoyado la incorporación de modelos educativos virtuales en universidades de Argentina, Colombia, Ecuador y Chile, guiándolas en el complejo proceso de la transición pedagógica, tecnológica y organizacional. «Siempre te encuentras con las resistencias internas de cada universidad [...]. El elemento fundamental es que seas capaz de transformar la institución con una orientación y unos lineamientos lógicos y correctos», incluye Sangrà.

El trabajo conjunto con gobiernos e instituciones de América Latina ha permitido generar alianzas con algunas de estas entidades para ampliar el acceso a la educación superior en sus países mediante becas, como es el caso de Ecuador con SENESCYT, de Colombia con ICETEX y de Perú con becas divulgadas en PRONABEC. También se han generado alianzas regionales que brindan cobertura a más países, como con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).