El rol de las universidades en la igualdad de género pospandemia

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe publicado en 2018, la brecha de género en las tasas de participación de la fuerza del trabajo en la mayoría de países de América Latina se acentúa alrededor del 20 %, mientras que en la mayoría de países europeos o Norteamérica la magnitud se reduce a un 5 %; esto habla de una disparidad a la que se le suma que las mujeres devengan un 17 % menos en promedio que los hombres con la misma edad y educación. Sin embargo, a partir de la crisis sanitaria por la COVID-19, la brecha podrá aumentar si no se adoptan las políticas necesarias: «Los estudios lo demuestran, las desigualdades se están incrementando con la pandemia, los casos de violencia de género se han disparado con la situación de confinamiento y el estrés que todo esto provoca. Estamos viendo un retroceso de derechos en muchos niveles», así lo afirma Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación y presidenta de la Unidad de Igualdad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aunque los diferentes esfuerzos que se han realizado en América Latina en torno a la igualdad de género han logrado disminuir las cifras de desigualdad, a partir de la pandemia varios sectores, incluyendo el educativo, se deben plantear importantes retos en este campo. Desde la perspectiva de la educación se exigen cambios en los modelos de enseñanza y el desarrollo de políticas de género que velen por la igualdad en materia de trato y oportunidades entre hombres y mujeres: «Incorporar la perspectiva de género en todos los niveles: más autoras, más profesoras, más referencias femeninas, más diversidad, pero también más formación del profesorado», así lo indica la vicerrectora de la UOC.

«Los procesos formativos tienen un efecto multiplicador y este es el gran rol que deben afrontar las universidades: fomentar la integración y la participación de más mujeres en los distintos roles de la sociedad. Para que esto suceda, deberán introducir en la formación una perspectiva de género de manera transversal», indica Martínez Samper. Sin embargo, de acuerdo con cifras del índice global de género, cerrar esta brecha en Latinoamérica podría tardar al menos 59 años, pues aunque se conoce el diagnóstico, la tardanza con la que se implementan las acciones podrá ser aún mayor con la COVID-19.

Aun cuando el rol de las universidades en la incidencia de la igualdad de género es imprescindible, para Martínez Samper la perspectiva de género se debe incorporar en todos los niveles de formación de la persona, puesto que los estudios muestran que es a partir de los seis años cuando se configuran los estereotipos de género. «Se tiene que hacer un mayor trabajo tanto en familias como en colegios para poder romper esos prejuicios para evitar que a partir de los seis años nosotras no nos consideremos tan brillantes intelectualmente», convirtiendo así las escuelas en espacios de diversidad.