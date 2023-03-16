El 89 % de los niños y jóvenes de entre tres y dieciocho años en España presentaron «alteraciones» en su comportamiento durante el confinamiento, según un estudio de la Universidad Miguel Hernández, de Elche. Y la falta de contacto de los jóvenes con su entorno puede tener en el futuro más consecuencias para su salud física y mental, advierten los expertos. «Es imposible pensar en la adolescencia sin tener presente lo corporal», afirma el profesor Jordi Planella Ribera, catedrático de Pedagogía Social de la UOC. La pandemia de la COVID-19 pone en riesgo el contacto interpersonal que necesitan los jóvenes y, para paliarlo, el docente propone actividades de expresión corporal dentro del sistema educativo. «La formación, hasta el bachillerato, tiene que incluir el contacto con los demás, cuerpo a cuerpo, aunque en este momento esté mal visto, demonizado, prohibido», afirma. Para «recuperar» los cuerpos que estuvieron confinados durante tres meses, el docente propone apostar por la danza, la música, el teatro o cualquier otra acción de lenguaje mediante el cuerpo que, además, evite los contagios. Unas disciplinas que, lamenta, no están presentes en las clases de educación secundaria, que en Galicia han arrancado con 150.000 estudiantes.

Planella, que lleva más de dos décadas defendiendo la introducción de este tipo de actividades en las aulas, considera que ahora más que nunca hay que buscar una «educación integral». «Muchas veces el cuerpo del estudiante es algo que molesta», denuncia el profesor de la UOC, y apunta a «métodos clásicos, intelectuales» como únicos en las clases de secundaria, en contraposición al papel «absolutamente marginal e irrisorio» del cuerpo en el proceso educativo. Es por ello por lo que ahora, al volver al instituto en la segunda ola de coronavirus, es un momento para «repensar» las materias que se imparten en el sistema educativo. «El cuerpo humano en este contexto es virtual, porque la pandemia nos ha encerrado, nos ha virtualizado», destaca. A pesar de que las redes sociales ya llevan tiempo «digitalizando» las vidas de los adolescentes, el cuerpo sigue siendo, añade Planella, «la base del ser humano». Pero la crisis sanitaria que aún se vive en todo el mundo ha provocado que el cuerpo de todos se convierta «en algo peligroso, en algo potencialmente transmisor», señala.