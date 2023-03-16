Danza, música o teatro: las actividades artísticas expresivas pueden suplir la falta de contacto físico en las escuelasTanto la salud física como la salud mental de los adolescentes se vieron afectadas por la incidencia de la COVID-19
Profesores de la UOC participan en las jornadas «Infancia y Adolescencia Hoy: Historias de Vida» los próximos 2 y 3 de octubre en Vigo
El 89 % de los niños y jóvenes de entre tres y dieciocho años en España presentaron «alteraciones» en su comportamiento durante el confinamiento, según un estudio de la Universidad Miguel Hernández, de Elche. Y la falta de contacto de los jóvenes con su entorno puede tener en el futuro más consecuencias para su salud física y mental, advierten los expertos. «Es imposible pensar en la adolescencia sin tener presente lo corporal», afirma el profesor Jordi Planella Ribera, catedrático de Pedagogía Social de la UOC. La pandemia de la COVID-19 pone en riesgo el contacto interpersonal que necesitan los jóvenes y, para paliarlo, el docente propone actividades de expresión corporal dentro del sistema educativo. «La formación, hasta el bachillerato, tiene que incluir el contacto con los demás, cuerpo a cuerpo, aunque en este momento esté mal visto, demonizado, prohibido», afirma. Para «recuperar» los cuerpos que estuvieron confinados durante tres meses, el docente propone apostar por la danza, la música, el teatro o cualquier otra acción de lenguaje mediante el cuerpo que, además, evite los contagios. Unas disciplinas que, lamenta, no están presentes en las clases de educación secundaria, que en Galicia han arrancado con 150.000 estudiantes.
Planella, que lleva más de dos décadas defendiendo la introducción de este tipo de actividades en las aulas, considera que ahora más que nunca hay que buscar una «educación integral». «Muchas veces el cuerpo del estudiante es algo que molesta», denuncia el profesor de la UOC, y apunta a «métodos clásicos, intelectuales» como únicos en las clases de secundaria, en contraposición al papel «absolutamente marginal e irrisorio» del cuerpo en el proceso educativo. Es por ello por lo que ahora, al volver al instituto en la segunda ola de coronavirus, es un momento para «repensar» las materias que se imparten en el sistema educativo. «El cuerpo humano en este contexto es virtual, porque la pandemia nos ha encerrado, nos ha virtualizado», destaca. A pesar de que las redes sociales ya llevan tiempo «digitalizando» las vidas de los adolescentes, el cuerpo sigue siendo, añade Planella, «la base del ser humano». Pero la crisis sanitaria que aún se vive en todo el mundo ha provocado que el cuerpo de todos se convierta «en algo peligroso, en algo potencialmente transmisor», señala.
Salud mental y física
El aislamiento del mundo exterior que supuso el confinamiento en España tuvo consecuencias ya en aquel momento. Según la investigación de la Universidad Miguel Hernández, casi el 70 % de los menores tenía problemas de concentración y el 49 % estaba más aburrido. También afectó a su actividad física, ya que solo el 14 % del total, según la investigación, cumplía la recomendación de la OMS de practicar deporte 60 minutos al día, mientras que antes del confinamiento lo hacía el 66 % de los encuestados. Así pues, tanto la salud física como la salud mental de los adolescentes se vieron afectadas por la incidencia de la COVID-19 en sus vidas, y todo lo que les sucede en ambos ámbitos, resalta el experto de la UOC, tiene un reflejo en sus cuerpos. «El sujeto, con su cuerpo, escribe en su propia piel y en sus carnes sus vivencias de muchas maneras», destaca. Los tatuajes, los pendientes, la ropa o los efectos de trastornos de la alimentación o de acoso escolar, que afectan al físico o a la manera de caminar o de relacionarse físicamente con el resto, son algunas de esas experiencias que se detectan a simple vista en el cuerpo de los jóvenes.
Aún no se conoce al detalle la afección en la salud mental de los jóvenes que ha tenido la situación de los últimos meses en España, pero el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud ya explicaba en el Barómetro juvenil 2019 de salud y bienestar que casi el 30 % de los adolescentes había admitido tener algún problema de este tipo. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental encuestó a 169 profesionales sanitarios sobre los meses más duros de la crisis sanitaria y el estudio concluyó que los adolescentes de entre trece y dieciocho años fueron los que más problemas sufrieron y que la depresión y la ansiedad fueron las dolencias más repetidas. Los especialistas, además, consideran que aumentará la demanda de atención de salud mental en el colectivo juvenil en los próximos meses, por lo que reclaman más medios.
Educación integral
El catedrático de Pedagogía Social plantea que la salud mental es «la gran enfermedad contemporánea» en todos los sectores de la población, no solo en los jóvenes. «La sociedad en la que vivimos nos lleva a vivir de forma veloz, como sujetos estresados», expone. En contraposición a las cifras sobre las crecientes dolencias de este tipo entre niños y adolescentes, Planella critica que en educación primaria y secundaria existe un «déficit formativo» en estas cuestiones, que también relaciona con la falta de «educación corporal». «Mens sana in corpore sano», decía Juvenal, y a ese punto debemos llegar, afirma Planella, con la formación de los adolescentes: «Hay que proyectar el ser humano como integral, con distintas dimensiones, y el aspecto espiritual y el corporal tendrían que estar presentes en las prácticas educativas».
La Asociación para la Salud Emocional en la Infancia y la Adolescencia (ASEIA), formada por investigadores y profesionales de diversas áreas, organiza los próximos días 2 y 3 de octubre en Vigo las jornadas «Infancia y Adolescencia Hoy: Historias de Vida», que versarán sobre diversos temas relacionados con el colectivo. Jordi Planella Ribera y Vanessa Rodríguez, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, participarán en el evento.