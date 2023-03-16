Transformación educativa por medio del conocimiento abierto
Internet ha cambiado la manera en que nos comunicamos, interactuamos, aprendemos, investigamos y accedemos a ella. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, hay alrededor de 4.156 millones de usuarios de internet en el planeta, internautas que han convertido esta herramienta en el espacio adecuado e inmediato para intercambiar y crear ideas, comunidades, contenidos o conocimiento. La pandemia ha hecho más evidente y necesario el uso de internet, y uno de los aspectos que cobra especial relevancia en estos tiempos es el conocimiento abierto, una iniciativa encaminada a contribuir al acceso libre a la información, la investigación y la producción del aprendizaje. Para los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el conocimiento está en todas partes, tanto en individuos como en colectivos e instituciones no académicas, pero son escasos los mecanismos de los que disponemos para reunir y conectar este conocimiento; es por eso por lo que los REA han nacido como un concepto para apoyar la transformación educativa, pues a diferencia de otros recursos, gracias a la licencia con la que cuentan, favorecen el uso, la reutilización, la revisión, la redistribución, la remezcla y la compartición de los recursos.
Además, la facilidad con la que pueden ser compartidos por medio de internet aumenta la probabilidad de que el intercambio de contenido sea más transparente, protegiendo los derechos de los autores y «cediendo algunos permisos de uso mediante las licencias abiertas Creative Commons» afirma Gemma Santos Hermosa, del Área de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje de la UOC, a lo que añade, «Los recursos educativos abiertos (REA) aseguran un mayor acceso a la educación y un aprendizaje permanente; facilitan prácticas pedagógicas más abiertas e inclusivas, además de fomentar la creatividad y la participación activa en el proceso educativo»,
Apoyo a la educación y practicidad en la labor docente
Los REA son una fuente de material de gran ayuda para el personal docente en cualquier etapa de la vida escolar. Hoy en día, crear desde cero un material puede ser una gran carga para un profesor o una institución, por ello es válido apoyarse en los REA para tener un flujo de material nutrido y con un gran potencial educativo en diversidad de formatos.
Según indica Santos Hermosa, integrar los materiales abiertos en los modelos de enseñanza implica el intercambio de conocimiento; la cocreación de contenidos entre los equipos docentes y también entre el profesorado y el estudiantado; la visibilidad de los recursos generados en las instituciones educativas; el desarrollo de competencias de diseño instructivo, la calidad de los materiales educativos y la creación de comunidades de práctica para el personal docente, así como el fomento de la creatividad, la participación activa y la actividad científica en el estudiantado; una serie de beneficios que permiten aprovechar el capital intelectual de todo el ecosistema educativo.
Consejos prácticos para hacer uso efectivo de los REA:
- Asegúrese de que el recurso educativo tiene una licencia abierta (por ejemplo, Creative Commons).
- Como existen varios tipos de licencias y permisos, revise qué tipo de licencia tiene el material que va a utilizar. En este sentido, puede consultar la página web de Creative Commons.
- Si crea algún contenido y quiere compartirlo, puede ingresar a la página de Creative Commons y generar la licencia según sus especificaciones.
- No todo lo que encuentra en internet es un REA; para encontrarlos, lo mejor es que busque en repositorios digitales como el de la UOC o en directorios de repositorios como OpenDOAR o ROAR.
- Siempre dé crédito al autor del material y haga los usos permitidos según la licencia específica.
La apuesta de la UOC por el conocimiento abierto
Para los expertos de la UOC, las universidades deben ser espacios que faciliten el diálogo y la creación y el intercambio de conocimiento colaborativo y transparente, donde se integren las ideas y el conocimiento generado esté disponible, permitiendo a la vez su reutilización, redistribución y reproducción.
Así es como en la UOC, como primera universidad cien por cien en línea, buscamos convertirnos en nodos de conocimiento, contribuyendo, a su vez, a la Agenda 2030 y las recientes recomendaciones sobre REA de la UNESCO, en las que la educación para todo el mundo es uno de los elementos clave. Para ello, se ha fomentado la creación y el uso de los REA, poniéndolos a disposición de los cibernautas (mediante el repositorio institucional de la UOC, O2, y el portal del conocimiento abierto), pues cuanto más abiertas son la creación y la transferencia de conocimiento, más posibilidades se generan de enriquecer los REA y consolidarlos.
«Buscamos contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y por ello hemos incorporado en la UOC un plan de acción de conocimiento abierto para que el conocimiento llegue más lejos, más rápido y resuelva parte de esos retos globales», asegura Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC.