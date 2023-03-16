Transformación educativa por medio del conocimiento abierto

Internet ha cambiado la manera en que nos comunicamos, interactuamos, aprendemos, investigamos y accedemos a ella. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, hay alrededor de 4.156 millones de usuarios de internet en el planeta, internautas que han convertido esta herramienta en el espacio adecuado e inmediato para intercambiar y crear ideas, comunidades, contenidos o conocimiento. La pandemia ha hecho más evidente y necesario el uso de internet, y uno de los aspectos que cobra especial relevancia en estos tiempos es el conocimiento abierto, una iniciativa encaminada a contribuir al acceso libre a la información, la investigación y la producción del aprendizaje. Para los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el conocimiento está en todas partes, tanto en individuos como en colectivos e instituciones no académicas, pero son escasos los mecanismos de los que disponemos para reunir y conectar este conocimiento; es por eso por lo que los REA han nacido como un concepto para apoyar la transformación educativa, pues a diferencia de otros recursos, gracias a la licencia con la que cuentan, favorecen el uso, la reutilización, la revisión, la redistribución, la remezcla y la compartición de los recursos.

Además, la facilidad con la que pueden ser compartidos por medio de internet aumenta la probabilidad de que el intercambio de contenido sea más transparente, protegiendo los derechos de los autores y «cediendo algunos permisos de uso mediante las licencias abiertas Creative Commons» afirma Gemma Santos Hermosa, del Área de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje de la UOC, a lo que añade, «Los recursos educativos abiertos (REA) aseguran un mayor acceso a la educación y un aprendizaje permanente; facilitan prácticas pedagógicas más abiertas e inclusivas, además de fomentar la creatividad y la participación activa en el proceso educativo»,