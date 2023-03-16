Laboratorios virtuales: una solución para realizar prácticas de laboratorio online y 24/7

Laboratorios virtuales: una solución para realizar prácticas de laboratorio online y 24/7Soluciones tecnológicas de diferentes tipos permiten a estudiantes y profesores realizar prácticas desde lugares remotos
Millones de estudiantes cambiaron abruptamente su modelo de formación por las medidas de confinamiento y distanciamiento social que se implementaron en varios países del mundo. La educación virtual ha tomado un papel protagónico y muchos centros educativos han tenido que reinventar sus clases para dar apertura a un nuevo sistema y continuar formado. La apertura apresurada y poco planificada a la educación virtual ha abierto interrogantes sobre cómo trasladar lo que ya se hacía presencialmente a la virtualidad. Uno de los aspectos más preocupantes gira en torno a la realización de actividades prácticas, las cuales tradicionalmente se hacían en laboratorios especializados. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), pionera en aprendizaje en línea, desde hace varios años viene implementando laboratorios virtuales que permiten a la comunidad universitaria conectarse remotamente a laboratorios o centros especializados y realizar sus prácticas desde cualquier lugar y en cualquier momento; a esto se le suman otras soluciones que permiten a los estudiantes adquirir experiencia práctica con herramientas en casa.
«Los laboratorios virtuales y entornos de simulación son herramientas cada vez más utilizadas en la adquisición de competencias de carácter práctico, y su uso se extiende en las universidades por las ventajas que ofrecen. Le permiten al estudiante trabajar con una disponibilidad horaria completa, ofrecen la posibilidad de desarrollar prácticas y simulaciones complejas y, por otro lado, son laboratorios más flexibles que permiten cambiar el contenido de forma rápida adaptándose a las necesidades docentes de cada materia», afirma Josep Prieto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
En la actualidad, la evolución de las nuevas tecnologías plantea un escenario distinto, con un universo de posibilidades de cara a la realización de experimentaciones prácticas a distancia, de manera que los estudiantes adquieran las mismas competencias que en los entornos presenciales. «Los laboratorios han sido y serán en un futuro la clave del éxito, principalmente en los estudios tecnológicos. En la UOC, los alumnos han considerado muy positivos todos los recursos, tanto tecnológicos como pedagógicos y humanos que ponemos a su alcance en los laboratorios virtuales, que posteriormente hemos ampliado con el laboratorio en casa y el laboratorio con hardware de acceso remoto», indica el experto de la UOC.
¿Cómo funcionan los laboratorios en la educación a distancia?
El trabajo de laboratorio se hace en diferentes formatos según las necesidades académicas y la infraestructura necesaria, con el objetivo de facilitar el aprendizaje desde casa o desde cualquier otro lugar. Estos laboratorios se construyen a partir de tres dimensiones que permiten al estudiante una adquisición completa de las competencias necesarias para su formación:
- Laboratorios virtuales y entornos de simulación: son los más utilizados. Son prácticos y permiten al estudiante trabajar a cualquier hora y llevar a cabo todo tipo de simulaciones, por complejas que sean. El espacio de trabajo de estos laboratorios son aulas virtuales, en donde el profesor coordina el trabajo de los estudiantes. Para la docencia, estos laboratorios son muy versátiles, ya que permiten cambiar y adaptar los contenidos a las necesidades de cada materia o práctica que se quiera hacer.
- El laboratorio en casa: es otra modalidad, especialmente para los estudios de Ingeniería de Telecomunicación. Estos estudiantes necesitan adquirir las competencias prácticas para desarrollar montajes y tomar medidas sobre dispositivos reales, por lo que reciben en casa un paquete de material y dispositivos con los que hacen montajes de circuitos y medidas electrónicas y se familiarizan con el uso de la tecnología electrónica. Los estudiantes reciben en casa una placa con conexión al ordenador, esta placa está diseñada con el fin de utilizar el PC como instrumento de medida, lo que permite ampliar el abanico de montajes y medidas que los estudiantes pueden hacer.
- El laboratorio con hardware de acceso remoto: es el más complejo y avanzado técnicamente. Los estudiantes se conectan desde casa mediante un programa de control, con lo cual pueden trabajar remotamente con un circuito controlado por una FPGA (un dispositivo electrónico programable). Generando el código de la FPGA, el cual telecargan y pueden observar los resultados mediante una cámara web.
La UOC y su implementación de laboratorios remotos
La UOC, universidad pionera en educación 100 % virtual, desde finales de los años noventa y bajo su modelo de enseñanza online colocó en marcha los laboratorios virtuales, y desde entonces ha evolucionado constantemente, invirtiendo recursos en el desarrollo de software y hardware que permitan a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos, especialmente de las titulaciones de Informática, Multimedia y Telecomunicación. «En el modelo educativo de la UOC, el estudiante siempre ha sido el actor principal sobre el que gira todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por esto que los laboratorios están disponibles 24 horas al día, los siete días de la semana.» concluye Prieto.
Así mismo, en su experiencia de más de 25 años, la UOC, ha compartido sus recursos y conocimientos con otras instituciones. Es el caso del laboratorio remoto para la configuración de routers y switches NETLAB, el cual se ha compartido con más de veinte universidades y centros de formación profesional.