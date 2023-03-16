Laboratorios virtuales: una solución para realizar prácticas de laboratorio online y 24/7

Millones de estudiantes cambiaron abruptamente su modelo de formación por las medidas de confinamiento y distanciamiento social que se implementaron en varios países del mundo. La educación virtual ha tomado un papel protagónico y muchos centros educativos han tenido que reinventar sus clases para dar apertura a un nuevo sistema y continuar formado. La apertura apresurada y poco planificada a la educación virtual ha abierto interrogantes sobre cómo trasladar lo que ya se hacía presencialmente a la virtualidad. Uno de los aspectos más preocupantes gira en torno a la realización de actividades prácticas, las cuales tradicionalmente se hacían en laboratorios especializados. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), pionera en aprendizaje en línea, desde hace varios años viene implementando laboratorios virtuales que permiten a la comunidad universitaria conectarse remotamente a laboratorios o centros especializados y realizar sus prácticas desde cualquier lugar y en cualquier momento; a esto se le suman otras soluciones que permiten a los estudiantes adquirir experiencia práctica con herramientas en casa.

«Los laboratorios virtuales y entornos de simulación son herramientas cada vez más utilizadas en la adquisición de competencias de carácter práctico, y su uso se extiende en las universidades por las ventajas que ofrecen. Le permiten al estudiante trabajar con una disponibilidad horaria completa, ofrecen la posibilidad de desarrollar prácticas y simulaciones complejas y, por otro lado, son laboratorios más flexibles que permiten cambiar el contenido de forma rápida adaptándose a las necesidades docentes de cada materia», afirma Josep Prieto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En la actualidad, la evolución de las nuevas tecnologías plantea un escenario distinto, con un universo de posibilidades de cara a la realización de experimentaciones prácticas a distancia, de manera que los estudiantes adquieran las mismas competencias que en los entornos presenciales. «Los laboratorios han sido y serán en un futuro la clave del éxito, principalmente en los estudios tecnológicos. En la UOC, los alumnos han considerado muy positivos todos los recursos, tanto tecnológicos como pedagógicos y humanos que ponemos a su alcance en los laboratorios virtuales, que posteriormente hemos ampliado con el laboratorio en casa y el laboratorio con hardware de acceso remoto», indica el experto de la UOC.