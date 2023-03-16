La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han establecido una alianza institucional para combatir los problemas sociales mediante la creación del Premio Rector Gabriel Ferraté. La primera edición, que se pondrá en marcha el 30 de octubre y terminará el 10 de febrero, desafiará a sus respectivas comunidades universitarias a dar soluciones al reto «¿Cómo puede ayudar la tecnología a las personas que se sienten solas?». La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, se retoma este año en formato digital, después de haberse suspendido durante el pasado curso por el inicio de la pandemia.

En España, una de cada tres personas sufre soledad, según un estudio de La Caixa. Es un mal social que afecta a todas las edades: una tercera parte de la población de entre 20 y 39 años ―en concreto, el 34,3 %― afirma que sufre soledad emocional, vinculada sobre todo a la ausencia de relaciones significativas, y el 26,7 % confiesa que sufre soledad social, asociada a la falta de sentimiento de pertenencia a un grupo. El porcentaje se incrementa en las personas mayores: el 39,8 % de las personas que tienen más de 65 años padece soledad emocional, y el 29,1 %, social. Todo ello se agrava entre las personas de más de 80 años: el 48 % confiesa que sufre soledad emocional, y el 34,8 %, social.

El estudio también constata que la soledad emocional afecta más al colectivo de ciudadanos con menor nivel educativo, porque están más expuestos al aislamiento social. Los datos que saca a la luz este estudio lo demuestran: el 37 % de las personas sin estudios tiene riesgo de sufrir soledad emocional, mientras que el porcentaje baja al 6,6 % entre las personas que sí los tienen. Este riesgo afecta más a los hombres que a las mujeres, ya que las mujeres tienen una red social más grande y de mayor calidad que los hombres.

Además, según la edición de 2016 de la Encuesta de salud de Barcelona, una de cada cuatro personas de 65 años o más ha sentido falta de compañía en los doce meses anteriores: el 18,8 % indica que se ha sentido solo a veces y el 6 % a menudo. En concreto, son los hombres de 65 años o más que viven solos los que sienten más a menudo la falta de compañía (17,8 %), seguidos de las mujeres que viven solas (14,7 %). En cambio, cuando viven con otras personas, son las mujeres de 65 años o más las que sienten más a menudo que carecen de compañía (un 3,7 %, frente al 1,9 % de los hombres que viven con otras personas).

Los últimos datos de la Encuesta Ómnibus, de junio de 2020, señalan que el 7,1 % de los jóvenes de entre 16 y 24 años se sienten solos a menudo, seguido de los jóvenes de entre 25 y 34 años (4,7 %) y de las personas mayores de más de 64 años (4 %).

Los grupos de estudiantes y graduados participantes deberán proponer soluciones creativas y originales al reto dentro de una plataforma en línea y con metodologías de la innovación abierta para analizar las necesidades de las personas, definir el problema, buscar ideas para solucionarlo y prototipar la mejor solución.