La UOC y el DAFP se alían para mejorar la capacitación del funcionariado público colombiano

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) de Colombia se han unido con el fin de ampliar el acceso a la formación a lo largo de la vida del funcionariado público colombiano. Esta iniciativa busca estimular la ampliación de competencias y conocimientos de los servidores públicos con el fin de contribuir al desarrollo del país desde sus instituciones y la gestión pública.

Para Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación, «esta alianza contribuye al desarrollo y la competitividad de Colombia, ya que amplía el acceso a la formación continua de los servidores públicos, que son, además, los que gestionan, promueven y desarrollan proyectos y políticas públicas para el beneficio de las comunidades y el país».

Por su parte, Fernando Grillo, director del DAFP, resalta la importancia de esta alianza, que «permite a los servidores públicos acceder a educación de altos estándares de calidad y con un enfoque internacional».

La colaboración contempla una reducción del importe de los créditos de la matrícula del 10 % en las diferentes tipologías y ámbitos de la oferta formativa de la UOC. De esta manera, cualquier servidor público podrá acceder, incluso desde lugares remotos con conexión a internet, a formación de calidad a lo largo de la vida.