La UOC y el DAFP se alían para mejorar la capacitación del funcionariado público colombiano

La UOC y el DAFP se alían para mejorar la capacitación del funcionariado público colombianoMediante una reducción del importe de los créditos, los funcionarios públicos del país podrán acceder a la oferta formativa especializada de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) de Colombia se han unido con el fin de ampliar el acceso a la formación a lo largo de la vida del funcionariado público colombiano. Esta iniciativa busca estimular la ampliación de competencias y conocimientos de los servidores públicos con el fin de contribuir al desarrollo del país desde sus instituciones y la gestión pública.
Para Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación, «esta alianza contribuye al desarrollo y la competitividad de Colombia, ya que amplía el acceso a la formación continua de los servidores públicos, que son, además, los que gestionan, promueven y desarrollan proyectos y políticas públicas para el beneficio de las comunidades y el país».
Por su parte, Fernando Grillo, director del DAFP, resalta la importancia de esta alianza, que «permite a los servidores públicos acceder a educación de altos estándares de calidad y con un enfoque internacional».
La colaboración contempla una reducción del importe de los créditos de la matrícula del 10 % en las diferentes tipologías y ámbitos de la oferta formativa de la UOC. De esta manera, cualquier servidor público podrá acceder, incluso desde lugares remotos con conexión a internet, a formación de calidad a lo largo de la vida.
Premios Nacionales de Alta Gerencia 2020
Fruto de la colaboración entre ambas instituciones, el DAFP ha invitado al rector de la UOC, Josep A. Planell, a formar parte del selecto grupo de jurados de los Premios Nacionales de Alta Gerencia 2020 organizados por la presidencia de la República de Colombia y el DAFP. El jurado también está conformado por Alejandro Pacheco, representante adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; Larry Sacks, director de USAID en Colombia; Alejandro Moreno, director general de INALDE Business School, de la Universidad de La Sabana; Silvana Lara, directora de Sector Público de Microsoft Colombia, y Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar - Caja de Compensación Familiar.
«Los Premios Nacionales de Alta Gerencia promovidos en Colombia por el Gobierno son una clara apuesta por incentivar el desarrollo del país desde la gestión pública; por ello la UOC se ha comprometido a formar, con cuatro becas, a funcionarios de algunos proyectos ganadores para que, a través de la educación, amplíen las oportunidades para sus comunidades», resalta Josep A. Planell, rector de la UOC.
Las experiencias que han recibido por parte de la UOC una beca para un programa de especialización de posgrado en la universidad son:
- «Río Gualajo: ahora o nunca», de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR).
- «Torre de control: una historia de transformación. ¿Cómo la industria aeronáutica ayudó a mejorar la gestión de urgencias a los pacientes con cáncer?», del Instituto Nacional de Cancerología (INC).
- «Mejoramiento del sistema agroalimentario para la producción, distribución y comercialización de alimentos», de la alcaldía de Medellín.
- «Construyendo tejido social a través de la economía creativa del intercambio del banco de alimentos», de la alcaldía de Ubaté.
Los Premios Nacionales de Alta Gerencia buscan resaltar la labor y los proyectos innovadores desarrollados en diferentes territorios por el funcionariado público del país. Este año, y debido a la pandemia, se destacaron aquellas iniciativas que hicieron frente a la situación de emergencia sanitaria, económica y social.