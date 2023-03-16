Tecnología persuasiva. Cómo las redes sociales están diseñadas para fomentar su uso

Persuadiendo por medio de las redes sociales

Para el experto de la UOC, las redes sociales son un claro ejemplo de cómo puede utilizarse la tecnología persuasiva para conseguir que las personas usen durante más tiempo estas herramientas. «Hay que tener en cuenta que las redes sociales, como productos comerciales que son, no tienen otro objeto para sus accionistas que el de generar beneficio. Así, cuanto más tiempo estemos dentro de ellas, más precisas serán las recomendaciones de tipo comercial que nos irán llegando; esto lo hacen mediante el análisis de nuestro comportamiento anterior en la red», señala.

El conjunto de técnicas de diseño y personalización que se utilizan en estas aplicaciones para enganchar a los usuarios son amplias y dependen de cada plataforma, según el investigador de la UOC. Algunas buscan facilitar y asegurar la transacción comercial, como es el caso de Amazon: pasamos de una pantalla a otra, pero siempre se nos hace regresar a la pantalla de compra, lo que nos hace mucho más fácil continuar con la transacción en lugar de abandonarla. «Tenemos que pensar que nada es por casualidad. El hecho de que nos aparezca una determinada información casual forma parte de los resultados de un algoritmo que está intentando influir sobre nuestro comportamiento para que adquiramos productos, cambiemos de opinión, sigamos una determinada página o persona, etcétera», añade Armayones.

Este tipo de tecnología ofrece información que es relevante emocionalmente para el usuario; no obstante, para el profesor de la UOC, la mejor solución es la educación, aplicar el sentido crítico y reflexionar sobre todo aquello que vemos y oímos en redes sociales, exactamente de la misma manera que debemos hacerlo con respecto a todo lo que vemos y oímos en esta sociedad actual. «La mejor manera de evitar la manipulación tecnológica es saber que esta existe y ser muy conscientes cuando tomamos decisiones en relación con los contenidos que nos llegan por medio de las redes sociales. Debemos tener siempre un espíritu crítico y preguntarnos si eso que estamos viendo es la realidad o lo que nosotros creemos que es la realidad», explica el investigador.

Al final no puede demonizarse a las redes sociales, pues forman parte de nuestro panorama presente y posiblemente futuro; tan solo se necesita usarlas con sentido crítico y que los gobiernos de cada país legislen para proteger la privacidad de sus ciudadanos en este panorama global en el que estamos todos inmersos. Pues también es cierto que una red social puede contribuir a cambios positivos en nuestro comportamiento, por ejemplo, haciéndonos conscientes de problemas a escala mundial —el cambio climático, por ejemplo— y animándonos a participar en actividades para mejorar nuestro entorno.