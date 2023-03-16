La UOC y RedUNETE buscan consolidar la calidad en la educación superior mediada por tecnologías en Colombia

Espacios y guías prácticas para fortalecer la educación superior mediada por tecnologías

Una de las metas del objetivo 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas gira en torno al fortalecimiento de la formación y el desarrollo de docentes. Una puesta en común en la que la UOC y RedUNETE buscan impulsar el acceso a la educación superior y la calidad educativa, acompañando a universidades y trabajando junto con las entidades regulatorias y gubernamentales.

La pandemia ha acelerado el uso de tecnologías para la educación, y por ello se hace imperativo trabajar en bases sólidas que incentiven la preservación y garanticen la calidad en esta modalidad, y es vital hacerlo de manera mancomunada para lograr más alcance.

Uno de los resultados de las colaboraciones y el trabajo conjunto se ha dado con el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, con el que se han impulsado espacios como el EduC@TeD 2020, donde se buscaba dialogar e interactuar con los participantes compartiendo experiencias y aprendizajes adquiridos en la educación superior mediada por tecnologías. Además, este evento sirvió de ayuda formativa sobre diversas temáticas para docentes de diferentes instituciones del país.

Por otro lado, se produjo el libro de acceso abierto Recomendaciones para fomentar la calidad en prácticas educativas mediadas por tecnologías, un documento que brinda recomendaciones y orientaciones precisas a directivos y administrativos, profesores y estudiantes para facilitar la estructuración de metodologías de formación y fortalecer los resultados de aprendizaje, a través de la mediación de tecnologías.

La ministra de Educación Nacional de Colombia, María Victoria Ángulo, en el prólogo del documento subraya que «los desafíos que planteó la pandemia se convirtieron en el impulso para acelerar el proceso de innovación educativa y la transformación digital en todos los niveles. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto de todos los actores del sector».

El documento fue presentado en el Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje y de Calidad de la Educación Superior, en el que se hizo un ejercicio reflexivo desde diferentes perspectivas: el gobierno, la academia y el sector productivo. «Este es un documento de reflexión. Fue elaborado a partir del ejercicio de profesionales académicos de las instituciones de educación superior de RedUNETE y otros actores, y está dirigido a diferentes perfiles: directivos, docentes y estudiantes, porque creemos que en conjunto estamos llamados a la innovación y la transformación que requiere la educación superior», resalta Luz Adriana Osorio, profesora de la Universidad de los Andes y miembro del equipo de RedUNETE.

En esta misma línea, se elaboró un segundo libro de acceso abierto, Uso transformador de las tecnologías digitales en la educación superior. Este documento recopila las experiencias de universidades integrantes de la red, a partir de las buenas prácticas en el uso de las tecnologías digitales para desarrollar la capacidad institucional de cara a las oportunidades educativas y del uso de las tecnologías digitales desde un enfoque pedagógico transformador, para expandir cobertura con calidad y flexibilidad. Al cierre del documento, los coeditores reflexionan acerca de los retos que tienen las instituciones de educación superior ante el compromiso mundial para sacar adelante la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular lo que tiene que ver con el cuarto de los objetivos de desarrollo sostenible, relacionado con la educación de calidad para todos.