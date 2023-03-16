Alfabetizar en salud, más necesario que nunca

Alfabetizar en salud, más necesario que nuncaLa Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) organiza en colaboración con la UOC la tercera edición de la Jornada de Alfabetización en Salud en la que se entregarán los premios a las mejores iniciativas en alfabetización
Expertos en salud digital participan en la tercera edición de la Jornada de Alfabetización en Salud, que se celebra hoy 9 de diciembre en la Escuela Andaluza de Salud Pública con formato virtual, y en la que se analizará la posición del paciente en relación a la ‘alfabetización en salud’, y el papel que redes sociales, tecnologías y las asociaciones de pacientes juegan en este proceso.
La jornada, organizada por la EASP a través de la Escuela de Pacientes, proyecto de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía, ha contado con la colaboración de la UOC.
Expertos en salud digital profundizarán en la comunicación entre pacientes y profesionales sanitarios, así como con las administraciones sanitarias directamente o a través de las asociaciones de pacientes. La Jornada tendrá un espacio dedicado al papel de estas asociaciones como pilar clave para acercar el paciente al profesional y como soporte emocional y formativo de los pacientes. También tendrá una especial presencia el trabajo que se puede realizar -y se está realizando- en las redes sociales para mejorar la alfabetización en salud.
Se presentarán las iniciativas en alfabetización puestas en marcha por asociaciones de pacientes, por centros asistenciales y todas las que tienen relación con la innovación tecnológica. De entre todas las iniciativas que se presenten, se encontrarán las premiadas en esta 3ª edición de los ‘Premios de Alfabetización en Salud’. En estos premios se valora la continuidad y la contribución que realizan a la mayor fluidez de la información.
También se pueden recetar webs
La alfabetización en salud, es decir, las habilidades que permiten acceder, entender y utilizar la información por parte de la ciudadanía y ayudar así a mantener una buena salud, es fundamental en cualquier momento, pero la pandemia lo ha puesto de manifiesto con mayor rotundidad.
Por ello, este momento es propicio para contribuir a concienciar sobre el valor de saber orientar las búsquedas que la ciudadanía en general y los pacientes en particular realizan de las patologías que les afectan a ellos o a sus allegados.
El profesional sanitario tiene una situación privilegiada para ayudar a los pacientes a orientar sus búsquedas de información y puede contribuir a que la población sepa discriminar la información rigurosa de la meramente publicitaria o sesgada. Si el encuentro en la consulta está marcado por la escucha activa, puede ayudar también a conseguir una mayor adherencia al tratamiento.
“La clave es que recetemos links o webs adecuadas que ayuden a que la población tenga la mejor información” afirma Joan Carles March, coordinador de la Jornada y profesor EASP, que advierte de la necesidad de “desligar la información de la desinformación de negacionistas y antivacunas”.
La participación del paciente, clave del éxito
La participación del paciente en las iniciativas de alfabetización en salud es clave para que estas puedan llegar a los colectivos destino, tal y como pone de manifiesto el trabajo que se realiza desde la Escuela de Pacientes de Andalucía que se coordina desde la EASP, que se sustenta en esta metodología participativa y de paciente experto.