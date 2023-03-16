Alfabetizar en salud, más necesario que nunca

Expertos en salud digital participan en la tercera edición de la Jornada de Alfabetización en Salud, que se celebra hoy 9 de diciembre en la Escuela Andaluza de Salud Pública con formato virtual, y en la que se analizará la posición del paciente en relación a la ‘alfabetización en salud’, y el papel que redes sociales, tecnologías y las asociaciones de pacientes juegan en este proceso.

La jornada, organizada por la EASP a través de la Escuela de Pacientes, proyecto de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía, ha contado con la colaboración de la UOC.

Expertos en salud digital profundizarán en la comunicación entre pacientes y profesionales sanitarios, así como con las administraciones sanitarias directamente o a través de las asociaciones de pacientes. La Jornada tendrá un espacio dedicado al papel de estas asociaciones como pilar clave para acercar el paciente al profesional y como soporte emocional y formativo de los pacientes. También tendrá una especial presencia el trabajo que se puede realizar -y se está realizando- en las redes sociales para mejorar la alfabetización en salud.

Se presentarán las iniciativas en alfabetización puestas en marcha por asociaciones de pacientes, por centros asistenciales y todas las que tienen relación con la innovación tecnológica. De entre todas las iniciativas que se presenten, se encontrarán las premiadas en esta 3ª edición de los ‘Premios de Alfabetización en Salud’. En estos premios se valora la continuidad y la contribución que realizan a la mayor fluidez de la información.