La UOC acompaña a la educación superior de Ecuador en la reflexión para afrontar nuevos retos

Docencia y diseño de posgrados en línea de calidad

Como referente en educación superior de calidad cien por cien en línea, la UOC ha venido acompañando y asesorando a las instituciones educativas y gubernamentales ecuatorianas en la implementación de sus modelos educativos virtuales, así como en garantizar una educación en línea de calidad.

Es a partir de esta experiencia de 25 años en aprendizaje en línea (e-learning) que la UOC fue invitada a participar en el Seminario internacional sobre la calidad de los posgrados, organizado por el CACES. Durante el encuentro virtual, el vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la universidad reflexionó sobre «La organización institucional, académica y curricular del posgrado», junto con expertos de instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo, en el marco de este mismo evento, expertos de la UOC impartieron el curso Desarrollo de posgrados en línea, el cual giró en torno a la docencia en línea y el diseño de un posgrado en línea de calidad. Durante cinco sesiones formativas, docentes de la universidad impartieron sus conocimientos en aprendizaje en línea (e-learning) a las personas asistentes en temas relacionados con enseñar y aprender en línea, diseño de cursos en línea, estrategias clave en la docencia, herramientas, recursos imprescindibles y claves para la evaluación en línea sencilla y efectiva en ámbitos no presenciales.

La UOC acompaña a la educación superior en Ecuador

Comprometida con la formación de los profesionales de Ecuador, así como con el desarrollo de las instituciones del país, la UOC se ha unido con el CACES desde el año 2018 para formar a los funcionarios públicos de la entidad ecuatoriana accediendo a la oferta de educación superior cien por cien en línea que ofrece la UOC. Se han acordado distintos convenios durante este tiempo con el CACES, los cuales brindan una reducción del 45 % del importe de los créditos de la matrícula, estimulando así la ampliación de las competencias y los conocimientos de los servidores públicos del país a lo largo de la vida.

Otra de las colaboraciones que la UOC ha realizado en Ecuador ha sido a principios del año, con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT): a partir de la firma de una alianza, se otorgaron cien becas a jóvenes del país, contribuyendo a una de las metas del ODS 4, educación de calidad, mediante el aumento de becas destinadas a países del sur global.