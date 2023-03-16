La UOC acompaña a la educación superior de Ecuador en la reflexión para afrontar nuevos retos
Según cifras de SENESCYT, alrededor de 35.000 estudiantes de educación superior en Ecuador se han beneficiado con la implementación de herramientas tecnológicas en diferentes instituciones del país, lo que evidencia el proceso de transformación digital que vive la educación superior ecuatoriana. Sin embargo, a medida que la oferta de programas en línea aumenta, garantizar la calidad en los programas será un reto para las universidades. «Las universidades virtuales, para garantizar la calidad de sus programas, tienen que ser conscientes de que trabajan completamente en un entorno virtual; todos los servicios de la universidad, no solo la docencia, deben estar adaptados a ese entorno en el que el estudiante se mueve», indicó Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), durante el Seminario internacional sobre la calidad de los posgrados, organizado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).
Una nueva perspectiva
El perfil del estudiantado ha cambiado. Para Sigalés, los estudiantes ya no asisten a las universidades solamente para formarse antes de incorporarse al mundo laboral, sino que regresan a las universidades, cada vez con más frecuencia, precisamente para actualizarse y volverse a formar, en un mundo cambiante y exigente desde el conocimiento. «La formación universitaria debe combinar las competencias específicas de cada disciplina y aquellas transversales tales como habilidades comunicativas, capacidad de aprendizaje autónomo, competencia ética y global, de trabajo en equipo y flexibilidad, de pensamiento crítico, creativo, estratégico, resolución de problemas y aquellas competencias digitales», señaló Sigalés.
Es por ello que la UOC, además de las competencias digitales, bajo el compromiso de proporcionar una educación superior de calidad para todo el mundo mediante la virtualidad, ha incorporado recientemente la competencia ética y global, en la que también se incluye la perspectiva de género, que son imprescindibles en el mundo global en el que vivimos.
Docencia y diseño de posgrados en línea de calidad
Como referente en educación superior de calidad cien por cien en línea, la UOC ha venido acompañando y asesorando a las instituciones educativas y gubernamentales ecuatorianas en la implementación de sus modelos educativos virtuales, así como en garantizar una educación en línea de calidad.
Es a partir de esta experiencia de 25 años en aprendizaje en línea (e-learning) que la UOC fue invitada a participar en el Seminario internacional sobre la calidad de los posgrados, organizado por el CACES. Durante el encuentro virtual, el vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la universidad reflexionó sobre «La organización institucional, académica y curricular del posgrado», junto con expertos de instituciones nacionales e internacionales.
Asimismo, en el marco de este mismo evento, expertos de la UOC impartieron el curso Desarrollo de posgrados en línea, el cual giró en torno a la docencia en línea y el diseño de un posgrado en línea de calidad. Durante cinco sesiones formativas, docentes de la universidad impartieron sus conocimientos en aprendizaje en línea (e-learning) a las personas asistentes en temas relacionados con enseñar y aprender en línea, diseño de cursos en línea, estrategias clave en la docencia, herramientas, recursos imprescindibles y claves para la evaluación en línea sencilla y efectiva en ámbitos no presenciales.
La UOC acompaña a la educación superior en Ecuador
Comprometida con la formación de los profesionales de Ecuador, así como con el desarrollo de las instituciones del país, la UOC se ha unido con el CACES desde el año 2018 para formar a los funcionarios públicos de la entidad ecuatoriana accediendo a la oferta de educación superior cien por cien en línea que ofrece la UOC. Se han acordado distintos convenios durante este tiempo con el CACES, los cuales brindan una reducción del 45 % del importe de los créditos de la matrícula, estimulando así la ampliación de las competencias y los conocimientos de los servidores públicos del país a lo largo de la vida.
Otra de las colaboraciones que la UOC ha realizado en Ecuador ha sido a principios del año, con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT): a partir de la firma de una alianza, se otorgaron cien becas a jóvenes del país, contribuyendo a una de las metas del ODS 4, educación de calidad, mediante el aumento de becas destinadas a países del sur global.