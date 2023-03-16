El artista visual Jaime Serra firma la obra con la que la UOC obsequia a los nuevos graduados y graduadas

A raíz de la pandemia, y guiándose por las recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas, este año la UOC no ha podido celebrar los actos de graduación. La celebración se aplaza hasta noviembre de 2021 y reunirá a los graduados y las graduadas de las dos últimas promociones de la UOC.

A pesar de ello, la Universidad ha querido mantener lo que se ha convertido en una tradición en los últimos años. Desde 2015, la UOC obsequia a los estudiantes que se gradúan con un trabajo artístico singular que combina simbólicamente el mundo digital y el mundo físico, como un todo, firmado por el artista visual Jaime Serra.

La obra, una imagen geométrica formalmente abstracta, quiere representar cada uno de los graduados y graduadas del año: todos aparecen representados por un cuadrado específico, y cada cuadrado tiene un color diferente según el programa académico cursado.

Esta combinación de cuadrados o píxeles (icono gráfico de la era digital), y de colores (impresiones visuales generadoras de emociones), representa la conexión de cada graduado con las compañeras y los compañeros de sus estudios, con quienes comparten la misma tonalidad, y con el conjunto de graduados y graduadas de la UOC, diversos y plurales, con los que comparte todos los matices cromáticos.

Así, pues, los datos (personas y estudios) se han deconstruido hasta convertirse en una forma abstracta. Y aún es posible una lectura complementaria, según la cual se cuestionaría la despersonalización que se produce cuando aplicamos categorías genéricas a la singularidad de los individuos.

La obra se ha entregado en versión digital y animación a los 8.400 graduados y graduadas que este año se añaden a la comunidad de UOC Alumni.

Haz clic en la imagen para ver la explicación de la litografía.

El original es una copia única digital, impresa sobre dibond cristalizado, con unas dimensiones de 100 cm x 100 cm.