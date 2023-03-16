«Necesitamos fortalecer la educación y las personas que la imparten, es la forma de llegar con más eficacia y eficiencia al estudiantado»

Continuar con los planes de estudio se ha convertido en un reto para el profesorado durante la pandemia ante la carencia de competencias en el entorno virtual y la falta de herramientas tecnológicas. A partir de esto, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha venido colaborando con instituciones de América Latina en la formación del profesorado en educación y TIC. Una de las más recientes colaboraciones ha sido con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, ofreciendo becas para estudio de cursos de formación en docencia virtual. Pero ¿por qué es necesario que el personal docente fortalezca sus competencias en educación y TIC? ¿Cómo esto puede aportar al desarrollo de los países? En esta entrevista, Sylvia Ugalde Fernández, jefa de la Oficina de Becas del Ministerio, responde estos interrogantes.

¿Cuál es la valoración de la educación superior online en Costa Rica?

Antes de la pandemia, la educación online no era bien vista en el país, y aunque anteriormente solo había una universidad pública que enseñaba a distancia en Costa Rica, no era una modalidad 100 % virtual, pues había presencialidad en las tutorías y al momento de realizar los exámenes. Sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria, todos hemos tenido que migrar a la virtualidad, y es a partir de esto que se ha visto al e-learning como una solución, pues ha permitido continuar con la educación en las universidades, las escuelas y los colegios.

¿Por qué es necesario que el personal docente de Costa Rica fortalezca sus competencias en educación y TIC?

Antes de la pandemia, ninguna escuela o colegio utilizaba la metodología online, y aunque tal vez en el nivel universitario había un poco más de preparación, el cuerpo docente no contaba con las habilidades necesarias para enseñar en la virtualidad, y como en el país no se ofrece esta modalidad, no es requisito que se capaciten en este ámbito. Sin embargo, en todos los colegios y las escuelas, tener estos conocimientos en e-learning se ha hecho imperativo para poder continuar formando a niños y adolescentes, pues desde mi percepción no se tenía ninguna preparación, ni las herramientas adecuadas. Y, por supuesto, el no tener al estudiante en persona, no poder estar viéndolo para medir su reacción o su comprensión, tratando de mantener su interés cuando el profesor o profesora se encuentra tan lejos, se convierte en un reto, reduciendo la utilidad de las herramientas que el profesorado tenía a su alcance, porque aunque tenía el conocimiento en la ciencia que enseñaba, se necesitó cambiar completamente la metodología para impartir las clases. Es ahí en donde pienso que cualquier herramienta para capacitarlos en este nuevo ambiente es necesaria.

¿Cómo este tipo de colaboraciones pueden contribuir al desarrollo del país?

Aporta muchísimo, porque la educación es la base de todo. Necesitamos fortalecer la educación y las personas que la imparten, es la forma de llegar con más eficacia y eficiencia al estudiantado, pues el hecho de que el personal docente pueda tener herramientas más actualizadas y apropiadas en este nuevo ambiente de la virtualidad hará que sea mucho más efectivo a la hora de impartir su conocimiento y que cada estudiante lo pueda asimilar mucho mejor.

Si los profesores y profesoras están preparados para impartir su conocimiento a través de la virtualidad, apoyarán todas las áreas de conocimiento y fortalecerán a nuestra ciudadanía. Hoy en día, que estamos tratando de recuperarnos económicamente del efecto negativo tan fuerte que ha traído esta pandemia, el hecho de que el estudiantado se pueda preparar mucho mejor para salir adelante ayudará al país a salir de esta crisis, y si contamos con un profesorado más preparado, lo lograremos de manera más rápida. Definitivamente, estas colaboraciones con la UOC serán una herramienta que se puede poner en uso de inmediato y que tendrá resultados muy tangibles.

¿Cuál es el objetivo de la alianza del Ministerio y la UOC?

Nosotros tenemos una relación de cooperación con la UOC, y desde el año pasado empezamos a explorar la cooperación en forma de becas parciales para otros programas. Sin embargo, se planteó la posibilidad de estos cursos de formación en docencia virtual, que me parecieron muy oportunos y necesarios, sobre todo con la ayuda de una beca parcial, lo cual lo hace mucho más accesible. Solo esperamos que sea posible que muchas personas se beneficien con estas oportunidades, pues ha sido en realidad una buena experiencia, ya que la UOC tiene todos sus años de experiencia en la educación 100 % online y es la más apropiada para enseñar a nuestro cuerpo docente en ese campo.