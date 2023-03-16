WhatsApp Business: la revolución del comercio electrónico

El uso de aplicaciones de mensajería instantánea ha crecido en los últimos años, el 87 % de los propietarios de teléfonos inteligentes usan estas herramientas según un informe de Statista; en esa misma línea, Kantar, en un nuevo estudio, da a conocer que el uso de estas aplicaciones aumentó el 40 % en el grupo de 18 a 34 años durante la pandemia. Y aunque la última actualización de WhatsApp ha generado polémica en los usuarios, WhatsApp Business ha dejado entre visto el potencial que tiene la herramienta para empresas y clientes. «Tiene todo el potencial para consolidarse como una herramienta que permita establecer un contacto directo entre un usuario y la atención al cliente de su marca favorita. De esta forma, el usuario no tendrá que contactarla a través de email o teléfono y se conseguirá esta cercanía y proximidad que las marcas buscan» explica Nil Garcia, profesor de la asignatura de Publicidad en Social Media del máster universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La mensajería se ha convertido en el canal de comercio digital en América Latina, superando sitios web, correos electrónicos y las aplicaciones, pues cerca del 32 % de las empresas de la región han adaptado el uso de esta herramienta, incluso aún más rápido que Asia, Europa, Medio Oriente y África, así lo demuestra Zendesk en un estudio realizado. Según el profesor de la UOC, pese a que la aplicación incluirá funcionalidades de un Marketplace, como la integración de catálogo, compra de producto o pagos, no será su principal punto fuerte, pues esta herramienta, diseñada para automatizar, organizar y responder rápidamente los mensajes, irá haciendo avances en ese sentido para convertirse en una herramienta «genérica» que ofrezca todos los servicios posibles.

Y las cifras lo demuestran, a diario, más de 175 millones de personas envían mensajes a una cuenta de WhatsApp Business, convirtiéndose en una alternativa interesante en la relación clientes-empresas. «No cabe duda de que, si se desarrolla bien la plataforma, puede convertirse en una herramienta implementada en la mayoría de empresas de comercio electrónico como forma de contacto y atención al cliente. Pues la llegada y consolidación de WhatsApp Business marcará un antes y un después en la industria del retail y de e-commerce» añade Garcia.