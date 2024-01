La UOC crea un escape room virtual para celebrar el 8M

La pandemia agrava las desigualdades de género

Este año, la celebración del 8M está marcada por la huella de la COVID-19. La crisis generada por esta pandemia impacta de forma desigual en las mujeres, y «las universidades no son ajenas a estas desigualdades», expone la vicerrectora Martínez.

Esta realidad afecta a toda la comunidad universitaria, pero especialmente a las mujeres, ya sean parte del personal docente e investigador, del personal de administración y servicios, estudiantes..., «ya que somos nosotras las que aún asumimos de forma desproporcionada el trabajo doméstico y de cuidados de acuerdo con los roles de género», constata la coordinadora de la Unidad de Igualdad de la UOC, Maria Olivella.

Según la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento 2020 del CEO, del total de personas que manifiestan ocuparse de las responsabilidades escolares de los niños durante el confinamiento, el 64,2 % son mujeres y el 35,4 % son hombres. Este porcentaje desigual también tiene un impacto directo en el ámbito académico, en el que la tarea docente e investigadora de las mujeres se resiente más que en el caso de los hombres. Así lo constata un artículo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciencies (PNAS), que alerta también de que la pandemia amplifica las barreras para que las carreras profesionales de las mujeres avancen y crezcan.