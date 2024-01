La UOC crea un escape room virtual per celebrar el 8M

Més d'una dècada treballant per la igualtat

La UOC fa més de deu anys que emprèn accions de sensibilització sobre les desigualtats de gènere i desenvolupa, per mitjà de la Unitat d'Igualtat, les polítiques d'igualtat en matèria de gènere en aquesta institució. Fa tot just un any, poc després que es decretés la situació de l'alarma sanitària i el confinament, s'engegava el IV Pla d'igualtat de gènere de la Universitat. «Aquest fet ens va permetre incorporar una mirada de gènere a la gestió de la crisi que es feia com a institució, vetllant per incorporar el criteri d'igualtat en les accions emprades», explica la vicerectora Martínez.

Un dels resultats d'aquesta tasca deriva en l'elaboració de la guia de teletreball i conciliació corresponsable, en la redacció de la qual va participar la UOC, com a membre de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), que va encapçalar la iniciativa. La publicació, adreçada a les universitats, ofereix recomanacions i mesures per prevenir desigualtats i asimetries de gènere vinculades al teletreball, agreujades per la pandèmia.

Durant el 2020, també s'ha avançat en la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència. D'una banda, i per primera vegada, s'ha decidit incorporar en totes les titulacions oficials de grau i màster la competència transversal de compromís ètic i global, que inclou la perspectiva de gènere. S'ha incorporat en totes les noves titulacions previstes per al curs 2021-2022 i en la gran majoria de les titulacions ja existents. En la resta s'anirà incorporant progressivament en el pròxim parell de cursos.

Per acompanyar el professorat en la implementació d'aquesta competència a les diferents assignatures, també s'ha dissenyat un paquet amb eines i recursos per orientar el disseny d'assignatures i l'acció docent amb perspectiva de gènere. Com a part d'aquest acompanyament, a més, s'han fet dues edicions de formació específica per al professorat de la UOC sobre com ha d'incorporar aquesta competència transversal, relacionada amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), de gènere i compromís ètic i global en les seves assignatures. Un centenar de persones ja l'ha seguida.

D'altra banda, al mes de setembre la Xarxa Vives va publicar la segona fase de la col·lecció «Guies per a una Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere», en la coordinació de les quals ha participat la coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la UOC, Maria Olivella. Aquesta iniciativa d'innovació docent, que és pionera a Europa, consta actualment de disset guies per introduir la sensibilitat envers el gènere de manera específica en disset disciplines diferents, com el dret, l'enginyeria industrial, les matemàtiques o la sociologia, i ofereix al professorat universitari eines docents per evitar les interpretacions parcials o esbiaixades que parteixen de l'home com a subjecte universal. «Significa un pas endavant per fer de les aules universitàries espais igualitaris i inclusius, des d'on es genera un coneixement transformador i s'impulsa el pensament crític dels futurs professionals per tal d'assolir una societat més justa», explica Olivella.

En l'àmbit organitzatiu, la UOC ha fet un pas crucial en la lluita contra les violències de gènere amb l'aprovació de la Normativa contra l'assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual i d'identitat i/o expressió de gènere. Aquest nou marc normatiu consolida la definició de les conductes no permeses, incloent-hi el reconeixement de la diversitat d'identitat o d'expressió de gènere i d'orientació sexual i garantint els drets de les persones LGBTIQ.

D'aquesta Normativa se'n deriva el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, d'orientació sexual i d'identitat i/o expressió de gènere, que amplia l'abast més enllà del personal acadèmic i de gestió, que eren previstos en el protocol anterior, i l'amplia a tota la comunitat universitària, és a dir, l'estudiantat, el col·lectiu d'alumni, el col·lectiu de personal docent col·laborador, i contractistes i entitats properes. Per fer-ho, la Unitat d'Igualtat de la UOC ha treballat juntament amb l'Assessoria Jurídica, l'Àrea de Persones, l'Oficina del Vicerectorat i especialistes externs.

A més, en la darrera commemoració del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, la UOC va oferir el curs interactiu Sensibilització en igualtat de gènere, adreçat a tot el personal laboral de la Universitat, que van cursar prop de 400 persones.