La UOC y el MIES colaboran para impulsar el desarrollo profesional y social en Ecuador

La UOC y el MIES colaboran para impulsar el desarrollo profesional y social en EcuadorFuncionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador se han incorporado a másteres de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador (MIES) vienen colaborando desde 2018 en la formación del funcionariado público de esta entidad, con el fin de promover competencias profesionales globales que a su vez hagan eco en los proyectos de desarrollo que ejecuta el Ministerio para todo el país.
En el marco de la alianza entre ambas instituciones, se ha desarrollado el seminario virtual Impulsemos la equidad social y familiar, organizado por el MIES e impartido por Segundo Moyano, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, junto con expertos de la Universidad de Guayaquil, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las familias ecuatorianas en tiempo de pandemia.
El ministro de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Vicente Andrés Taiano, resalta la importancia de la formación a lo largo de la vida: «Continuaremos capacitando a todos nuestros equipos técnicos en el territorio y aportando para fortalecer todo el sistema de protección social y políticas públicas en el país».
La colaboración de la UOC con el MIES contempla ayudas parciales al estudio para llevar a cabo programas de máster oficial. Desde 2018, la universidad ha contribuido a la formación de 47 funcionarios y funcionarias del MIES en programas de Derechos Humanos, Democracia y Globalización; Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, y Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento en las Organizaciones.
Estrategias para reducir el impacto de la COVID-19
Fruto de la colaboración entre ambas instituciones, el ministro Taiano y el rector de la UOC, Josep A. Planell, inauguraron juntos el seminario digital Impulsemos la equidad social y familiar, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las personas mayores y las personas con discapacidad mediante el acompañamiento a las familias y al personal del MIES.
El evento, en su segunda edición, abordó los posibles impactos de la emergencia sanitaria en la atención psicosocial de las personas, desde la primera infancia hasta las personas mayores y las personas con discapacidad. En un espacio de reflexión, académicos de la UOC y de la Universidad de Guayaquil brindaron algunas estrategias y herramientas para orientar la ejecución de actividades relacionadas con dichos colectivos en el contexto actual de Ecuador.
La UOC en Ecuador
No es la primera vez que la UOC colabora con el país. En 2018, la universidad acompañó al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) en la implantación del aprendizaje en línea en el país y participó en un seminario sobre la calidad de los posgrados.
Comprometida con el desarrollo de Ecuador y sus profesionales, la UOC se ha unido con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) para firmar una alianza mediante la cual alrededor de 250 jóvenes del país se han beneficiado de becas de la UOC, contribuyendo a una de las metas del objetivo de desarrollo sostenible 4, "Educación de calidad", mediante el aumento de becas destinadas a países del sur global.