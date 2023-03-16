La UOC y el MIES colaboran para impulsar el desarrollo profesional y social en Ecuador

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador (MIES) vienen colaborando desde 2018 en la formación del funcionariado público de esta entidad, con el fin de promover competencias profesionales globales que a su vez hagan eco en los proyectos de desarrollo que ejecuta el Ministerio para todo el país.

En el marco de la alianza entre ambas instituciones, se ha desarrollado el seminario virtual Impulsemos la equidad social y familiar, organizado por el MIES e impartido por Segundo Moyano, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, junto con expertos de la Universidad de Guayaquil, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las familias ecuatorianas en tiempo de pandemia.

El ministro de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Vicente Andrés Taiano, resalta la importancia de la formación a lo largo de la vida: «Continuaremos capacitando a todos nuestros equipos técnicos en el territorio y aportando para fortalecer todo el sistema de protección social y políticas públicas en el país».

La colaboración de la UOC con el MIES contempla ayudas parciales al estudio para llevar a cabo programas de máster oficial. Desde 2018, la universidad ha contribuido a la formación de 47 funcionarios y funcionarias del MIES en programas de Derechos Humanos, Democracia y Globalización; Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, y Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento en las Organizaciones.