Digitalización empresarial, una oportunidad para crear e innovar

El 89 % de la población sudamericana ha visto la pandemia como una oportunidad de innovación y expansión a partir del uso de las tecnologías, según indica el informe «CEO Outlook Sudamérica 2020: Edición especial COVID-19», publicado por la consultora KPMG. «Históricamente, en toda situación crítica, el ser humano se inclina por tratar de adaptarse, y ese proceso conlleva que impere, de manera natural, una creatividad que, en circunstancias normales, estaría estable o menos motivada. En las organizaciones hay mecanismos que se comienzan a impulsar con mayor arrojo porque hay un miedo latente. Habrá industrias que no se verán favorecidas y otras que encontrarán en esta crisis una gran oportunidad y que convertirán esta situación en un impulsor para hacer cambios y ser creativas», indica Edgar Cateriano Castello, especialista en innovación y transformación de las organizaciones y estudiante del máster universitario de Innovación y Transformación Digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El experto añade que «ese impulsor de cambios y creatividad ya no es manipulado por el miedo, sino por las emociones y la expectativa por el éxito, de allí qué, dependerá de cómo se perciben y cómo se gestionan esas emociones para que se convierta en positivo o negativo, y lo podemos ver en empresas de distintos sectores que han innovado para llegar a sus clientes a través de diferentes canales. Otras han aprovechado la crisis para ofrecer de otra manera sus productos».

Con la abrupta transición al teletrabajo y la digitalización de los procesos productivos, según este mismo informe alrededor del 67 % de las empresas a escala mundial han pensado en invertir en la compra de nuevas tecnologías, una oportunidad para impulsar el proceso de transformación digital en sus organizaciones y un avance que, sin duda, requiere el entrenamiento de los trabajadores y el desarrollo de nuevas habilidades que garanticen una experiencia tecnológica ideal para sus clientes y mayor competitividad en el mercado.

«Definitivamente, la transformación digital tiene un impacto en la competitividad de las organizaciones porque, dadas sus características intrínsecas, permite evolucionar exponencialmente, algo que no permiten los procesos de transformación cuando son tradicionales. Se puede evidenciar en el último índice de competitividad global, pues, cuando lo cruzamos con el ítem de innovación global, vemos que las naciones que tienen más productos de innovación son más competitivas. Por esto se habla de transformación digital: no porque sea el único tipo de cambio, sino porque esta transición puede ser más veloz dadas las características de lo digital», explica el experto. Y las cifras lo demuestran: alrededor del 36 % de la población sudamericana cree que aquellos procesos que llevaría años alcanzar, con la emergencia sanitaria y el uso de las tecnologías, se desarrollaron en cuestión de meses.