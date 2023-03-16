Aprender en entornos líquidos: nuevas maneras de aprender y enseñar

Proceso de aprendizaje con una visión creativa

A partir del estudio realizado por los investigadores George Land y Beth Jarman, se evidenció que el sistema escolar y la educación que reciben la mayoría de niños y niñas mata al genio creativo que todos llevan dentro, lo que provoca que, a medida que vamos creciendo, la creatividad se termine perdiendo o reprimiendo.

En el mercado laboral, la creatividad se considera una de las habilidades blandas (soft skills) más demandadas, y es por esto por lo que, sin duda, las universidades deberán continuar trabajando esta competencia, reforzando la enseñanza y la práctica de técnicas creativas e incorporando una capa creativa al diseño instruccional de los programas académicos. «Una forma de hacerlo es detectando oportunidades de innovación en cada fase del proceso educativo. Así, los docentes, además de referentes académicos, intelectuales, también seremos referentes creativos de los estudiantes y, si hacemos las cosas diferentes, los estudiantes se convencerán de que hay otras maneras de abordar el aprendizaje con más eficacia», explicó Sivera.

La creatividad se deberá desarrollar durante todo el proceso educativo, desde el planteamiento metodológico, los recursos de aprendizaje, las herramientas docentes y las actividades de cada asignatura hasta la evaluación o feedback. Pero ¿cómo hacerlo? Sivera lo explica en detalle en uno de los vídeos del ciclo de Docencia No Presencial de Emergencia que ofreció la UOC para ayudar a toda la comunidad docente que tuvo que adaptarse a la virtualidad al inicio de la pandemia.

Fruto de los 25 años de experiencia en e-learning, investigación e innovación constante, docentes de la UOC se implicaron en el ciclo y compartieron las claves del modelo pedagógico -ideado y diseñado desde un entorno virtual- para orientar sobre estrategias docentes digitales, evaluación, herramientas, metodologías e incluso temas de ámbitos educativos específicos.

Siguiendo esta visión de un proceso de formación creativo, la UOC está actualmente inmersa en un plan de transformación de asignaturas, a través del cual se rediseñan las materias para centrar el trabajo del estudiante en retos conectados con la práctica profesional. De esta forma, no solo se accede a nuevos conocimientos, sino que se adquieren las competencias, habilidades y estrategias para aplicarlos a distintos contextos de la vida profesional o personal.