La UOC asesora a la UCACUE en el desarrollo de su modelo educativo en línea

Como referente en educación superior de calidad 100 % en línea, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha venido acompañando y asesorando a la Universidad Católica de Cuenca (UCACUE) en el impulso y la implementación de la modalidad en línea con criterios de calidad. «La decisión estratégica de este asesoramiento se tomó antes de la irrupción de la pandemia, pero con la llegada de esta en marzo acompañamos a la UCACUE en la definición de unos procesos clave para la incorporación de la tecnología en la docencia de emergencia que ofreció la UOC», indica Míldred Guinart Orpinell, directora del grupo operativo de Transferencia de Modelo Pedagógico del eLearn Center de la UOC.

Y añadió: «Con la experiencia de más de veinticinco años en formación íntegramente en línea y desde nuestro centro de innovación en el modelo educativo de la Universidad (eLC), compartimos e intercambiamos conocimiento con instituciones de educación superior, que impacta en los procesos de transferencia y da lugar a modelos educativos propios y singulares de calidad».

Este asesoramiento se da en medio del proceso de transformación digital que vive la educación ecuatoriana, incluso desde antes de la COVID-19. «Desde antes de la pandemia habíamos evidenciado la necesidad de emprender un sistema educativo que no podía darse bajo las restricciones de la presencialidad. Vimos la necesidad de invertir, pero no solamente recursos económicos, sino de apostar por la educación en línea, entendiéndola como esa posibilidad educativa que democratiza la educación superior. Fue cuando acudimos a la UOC para que valorara el proceso que ya veníamos desarrollando, de manera que nos apoyara en el mejoramiento sustancial que debíamos dar», explica Pablo Cisneros Quintanilla, jefe de Otras Modalidades de Estudios de la UCACUE.

E incluye: «Esta alianza estratégica entre la UCACUE y la UOC nos va a permitir ir logrando todos esos sueños de la simbiosis entre tecnología, pedagogía, psicología y didáctica en un producto hacia nuestros estudiantes, además de ir cumpliendo esas metas y, por supuesto, enfrentando cada reto».

El proyecto, que llegó a su fin, fue desarrollado a través de catorce hitos de trabajo estratégico, los cuales se desarrollaron combinando sincronía y asincronía y abordando aspectos clave de tres modelos: el modelo de aprendizaje, que se llevó a cabo a partir del mes de noviembre del 2020, en el que se analizó el diseño instruccional, los recursos de aprendizaje, el acompañamiento docente, etcétera; luego, el modelo organizativo/operacional, que duró alrededor de cinco semanas, en el que se analizó qué aspectos de la operativa de la institución se debían adaptar, modificar o crear para hacer realidad la modalidad, y, por último, el modelo de servicio/negocio, para abordar qué tipo de servicios se deberán proveer a los estudiantes, un ciclo que duró alrededor de seis semanas.

«La UOC tomó nuestro proyecto y se dio el tiempo necesario de analizarlo y de estructurar un programa de acompañamiento y asesoría para lograr la implementación de la modalidad ciento por ciento en línea. Teníamos muchas ideas sueltas: asuntos pedagógicos, de gestión, etcétera, pero poco a poco se fue armando el rompecabezas, todo este proyecto, que es muy compatible con la propuesta humanista de la UCACUE», indica Cisneros.

Con este tipo de asesorías, la UOC ha venido ayudando a distintas universidades de América Latina, especialmente durante la pandemia, dándoles pistas de cómo pasar de una universidad radicalmente presencial y tradicional a una universidad que desarrolla e implementa recursos de aprendizaje en la lógica de la educación en línea.