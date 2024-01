La UOC y la IAU hacen una reflexión conjunta sobre el impacto de la COVID-19 en el futuro de la educación superior en un ciclo de coloquios

Seis coloquios para una reflexión conjunta

En el primer coloquio, el 10 de junio, con el título "Return to Campus: Making sense of (innovative) hybrid teaching and learning", intervendrán Albert Sangrà y Liz Johnson, de la Universidad de Deakin (Australia). La presidenta de la IAU, Pam Fredman, y el presidente de la UOC, Josep A. Planell, inaugurarán el ciclo.

Jensen destaca que "para la primera sesión, contaremos con Albert Sangrà, que aportará la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje en línea. También será un placer contar con Liz Johnson, vicerrectora de Educación de la Universidad de Deakin, Australia. La Universidad de Deakin ya lideraba iniciativas de aprendizaje combinado antes de la pandemia, y será un placer conocer la opinión de Liz sobre su visión de futuro".

El 22 de junio, la segunda sesión, titulada "Assessment practices in hybrid and online HE scenarios", estará liderada por Nati Cabrera (UOC) y Henrik Johansson (Universidad de Estocolmo, Suecia). El 1 de julio, el coloquio titulado "Leadership for Digital Education: Shortcuts and pitfalls" contará con la presencia de Josep M. Duart (UOC) y José Antonio Bowen (Asociación Americana de Universidades y Colleges, EE. UU.).

Este primer bloque de tres coloquios abarca las cuestiones básicas que deben tenerse en cuenta para la transformación digital, subraya Albert Sangrà. Los participantes discutirán el planteamiento de base del documento que se elaborará para la UNESCO. "Hablaremos de cómo volver al campus y cómo dar un sentido innovador a modelos híbridos de enseñanza y aprendizaje, más que volver a hacer lo que hacíamos antes: a partir de lo que hemos aprendido, tenemos que poder desarrollar soluciones híbridas que den más flexibilidad a los estudiantes y que a la vez retengan el elemento positivo de la experiencia vivida en el campus", comenta Sangrà.

A partir de septiembre, un segundo bloque con tres sesiones más abordará aspectos más concretos y específicos. El 16 de septiembre tendrá lugar el coloquio "Designing quality (online) learning", con la participación de Marcelo Maina (UOC) y Sian Bayne (Universidad de Edimburgo, Escocia); el 30 de septiembre, Montse Guitert (UOC) y Shanali Govender (Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica) conducirán el coloquio "Interaction and collaboration: being social in digital environments". Finalmente, el 14 de octubre tendrá lugar la última sesión, titulada "Data Governance: What should we be aware of?", con Juliana E. Raffaghelli (UOC) y Li Yan (Universidad de Zhejiang, China).

El ciclo estará abierto a todo el mundo a través de Zoom (con inscripción previa) y las grabaciones estarán disponibles a posteriori.