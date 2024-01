Un equipo de la UOC desarrolla una tecnología para identificar mosquitos tigre

Ciencia ciudadana para investigar y controlar a los mosquitos

Los mosquitos pueden ser, además de molestos por sus picaduras, portadores de patógenos. El aumento de las temperaturas terrestres, además, facilita su expansión. Es el caso del mosquito tigre, Aedes albopictus, en España. A medida que estas especies se expanden, también lo hace la ciencia dedicada a combatir los problemas que se les asocia. Así nació Mosquito Alert, un proyecto de ciencia ciudadana coordinado por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales y la Universitat Pompeu Fabra, en el que han colaborado los investigadores de la UOC.

Este proyecto reúne la información recogida por los usuarios quienes, gracias a sus móviles, pueden fotografiar a los mosquitos y avisar de su presencia en una zona. Esta información es procesada por entomólogos y expertos para confirmar la presencia de una especie potencialmente peligrosa y avisar a las autoridades pertinentes. Con una sencilla foto y una aplicación, la ciudadanía puede contribuir a generar un mapa de distribución de mosquitos a nivel mundial y ayudar a combatirlos.

«Mosquito Alert es una plataforma que se lanzó en 2014 para monitorizar y controlar los mosquitos portadores de enfermedades», explica Gereziher Weldegebriel Adhane, que junto a Mohammad Mahdi Dehshibi y David Masip, han participado en el reciente estudio. «La identificación de los mosquitos es fundamental, ya que las enfermedades que transmiten siguen siendo un problema de salud pública importante. El mayor desafío que encontramos al identificar el tipo de mosquito es procesar fotos tomadas en condiciones no controladas y por voluntarios, que al final no son expertos», confirmaba. Un error muy común, según explica, es obtener una imagen que no esté realizada en segundo plano con elementos adicionales o desde un ángulo que no permite identificar rápidamente la especie, o, incluso, a de mosquitos muertos, con patrones del cuerpo del mosquito deformados.

«Los entomólogos pueden identificar mosquitos en el laboratorio analizando las formas de onda espectrales del batido de las alas, el ADN de las larvas o las partes morfológicas del cuerpo», describe Adhane. «Este tipo de análisis depende en gran medida de la experiencia humana y requiere la colaboración de múltiples profesionales, suele llevar mucho tiempo y no es muy práctica debido a la posible rápida propagación de especies de vectores invasores. Además, esta forma de estudiar poblaciones de mosquitos no es fácilmente adaptable para identificar grupos grandes con experimentos realizados fuera de laboratorio o con imágenes capturadas en condiciones no controladas», añade. Es aquí donde entran las redes neuronales como tecnología práctica para estudiar los mosquitos.