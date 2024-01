Estudiantes de Administración y Dirección de Empresas de la UOC consideran que tienen un nivel alto en competencias relacionadas con la innovación

Artículo relacionado

Ferreras-Garcia, Raquel; Sales-Zaguirre, Jordi; Serradell-López, Enric. (2021). Sustainable Innovation in Higher Education: The Impact of Gender on Innovation Competences. Sustainability, 13(9), 5.004. https://doi.org/10.3390/su13095004

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 4 (educación de calidad) y 5 (igualdad de género).

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).