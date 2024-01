Estudiants d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC consideren que tenen un nivell alt en competències relacionades amb la innovació

Innovació i gènere per a la sostenibilitat empresarial

La innovació, a més de ser essencial per a la competitivitat de les empreses, és un element crucial per fomentar un desenvolupament empresarial sostenible. En aquest sentit, la recerca de la UOC ha incorporat la variable del gènere per estudiar si hi ha diferències de percepció entre homes i dones en l'assoliment de les competències en innovació, i de quina manera aquestes poden impactar en la sostenibilitat dels negocis.

Els resultats mostren com les dones es valoren en general amb un grau més elevat que els homes. "La bona autopercepció que tenen elles sobre les seves habilitats pot ser una bona influència per promoure comportaments innovadors i emprenedors en empreses i, així, garantir-ne la sostenibilitat", afegeix l'expert.

"El desenvolupament de competències innovadores ajuda a desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030", diu Enric Serradell López, també investigador del grup Innovative tools for elearning (GO2SIM) de la UOC. En el cas d'aquest estudi, les competències en innovació que es desenvolupen a la universitat pretenen facilitar un ensenyament de qualitat i aconseguir la igualtat de gènere.

L'estudi, d'una banda, admet que caldrà continuar estudiant la innovació sostenible en altres sectors, com ara fora de l'àmbit educatiu, i proposa que altres universitats alienes a les titulacions de negocis avaluïn les seves estratègies per fomentar la innovació. D'altra banda, assenyala la importància d'haver començat a reconèixer quines són les competències que l'estudiantat desenvolupa més bé per organitzar millor els programes d'estudis. "En definitiva, dona pistes per anar millorant", conclou l'investigador.