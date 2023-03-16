Transformando las aulas: calidad educativa y alfabetización digital para la educación

El uso de nuevas herramientas —como pódcast, infografías, diseños interactivos, muros colaborativos, proyectos de innovación, etc.— cobra relevancia a partir del uso de la tecnología para la enseñanza, lo que muestra la necesidad de diseñar una estrategia educativa en línea de calidad que sea cada vez más inclusiva. «Sería interesante cambiar esa visión, pues no se trata de si la formación en línea ocupa un 30 % o un 80 % del programa, sino de ver si esa formación tiene la calidad necesaria para ser impartida. Si es así, la formación en línea puede estar en el mismo plano que la educación presencial», indica Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

No cabe duda de que la educación vive un proceso de transformación digital. Por tanto, fortalecer las competencias docentes en el ámbito educativo desde la perspectiva de las tecnologías de la información y la comunicación se hace cada vez más necesario en estos tiempos. Por este motivo, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con su experiencia de más de 25 años en educación superior de calidad 100 % en línea, lanzó una convocatoria de 150 becas dirigidas a docentes y personal de gestión de instituciones de educación secundaria o superior de Iberoamérica.

Ante la necesidad en la que nos encontramos, la educación en línea es una apuesta adaptable, clara y viable, lo que ha obligado a los docentes y a las instituciones a extender y reafirmar la cultura de la calidad en el aprendizaje virtual, así como a evolucionar en la facilitación del aprendizaje, pues la tecnología evidentemente irá cambiando y tendremos que ir fluyendo con ella. Esto obliga a la adaptación constante de los docentes, y, a través de los cursos cortos de calidad educativa y educación y TIC que hacen parte de la convocatoria de becas que otorga la UOC, los docentes no solo fortalecerán dichas competencias, sino que, además, permitirán contribuir al aseguramiento de la calidad en el campo del aprendizaje en línea (e-learning).

Mediante el aumento de becas destinadas a países del sur global —una de las metas del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4, educación de calidad—, actualmente la UOC ha impulsado programas de becas con organismos supranacionales —como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) o la Organización de los Estados Americanos (OEA)—, con instituciones nacionales —como la SENESCYT (Ecuador) o el ICETEX (Colombia)— o a través de líneas propias que cuentan con la difusión de instituciones de referencia de los países a los que están destinadas —como es el caso de Costa Rica, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de Panamá y de Perú, con PRONABEC—.

Dentro de los cursos ofertados en las becas, a través de los cuales se otorgará a los beneficiarios una bonificación del 50 % del importe total del curso al cual se postularon, se encuentran: