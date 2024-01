MoCoTo, la aplicación móvil que personaliza las lentillas

Si cada ojo es diferente, por lógica, las lentes de contacto deberían hacerse a medida. Sin embargo, en la práctica no suele ser así, lo cual provoca su abandono por parte de los usuarios. Según un estudio publicado en la revista Contact Lens Spectrum, una de cada cuatro lentes de contacto blandas estándar no puede proporcionar una adaptación óptima basándose únicamente en el diámetro de la córnea. Lo confirma David Merino, creador de MoCoTo: "una cuarta parte de las personas que usan lentillas deja de utilizarlas porque tiene molestias debido a que no se ha hecho una adaptación adecuada".

Merino, que es investigador del grupo Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab (SUNAI), adscrito al eHealth Center y a los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, ha quedado finalista con su proyecto en la novena edición del SpinUOC, la jornada de impulso del emprendimiento, la innovación y la transferencia de la universidad, coordinada por la plataforma Hubbik.