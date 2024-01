MoCoTo, l'aplicació mòbil que personalitza les lents de contacte

Si cada ull és diferent, per lògica, les lents de contacte s'haurien de fer a mida. No obstant això, a la pràctica no acostuma a ser així, fet que provoca que els usuaris les abandonin. Segons un estudi publicat en la revista Contact Lens Spectrum, una de cada quatre lents de contacte toves estàndard no pot proporcionar una adaptació òptima només a partir del diàmetre de la còrnia. Ho confirma David Merino, creador de MoCoTo: "una quarta part de les persones que fan servir lents de contacte deixa d'emprar-les perquè té molèsties atès que no se n'ha fet una adaptació adequada".

Merino, que és investigador del grup Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab (SUNAI), adscrit a l'eHealth Center i als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, ha quedat finalista amb el seu projecte en la novena edició de l'SpinUOC, la jornada d'impuls de l'emprenedoria, la innovació i la transferència de la universitat, coordinada per la plataforma Hubbik.