La UOC colabora con los CIEES en la acreditación de la educación superior 'online' en México

En México se acreditan anualmente cerca de mil programas académicos. Sin embargo, de los 53.000 planes de estudios ofertados en el país, solamente el 20 % se encuentran acreditados. Los procesos de evaluación de programas académicos están a cargo de distintas agencias acreditadoras del país, como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), las cuales garantizan la transparencia, la objetividad y la imparcialidad en la evaluación de la calidad.

Sin embargo, los estándares de calidad varían de una modalidad a otra. Por este motivo, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), como pionera en educación superior de calidad 100 % en línea, ha venido colaborando con los CIEES en la elaboración de estándares y parámetros de evaluación mexicanos para la acreditación de los programas en línea del país. «Actualmente los CIEES somos la única agencia mexicana que tiene una metodología específica para evaluar los programas impartidos en la modalidad online, gracias al trabajo en conjunto que se viene desarrollando desde hace algunos años con la UOC», explica Miguel Ángel Tamayo, coordinador general de los CIEES.

«Desde la UOC apostamos por compartir nuestro conocimiento como elemento clave para una colaboración internacional robusta y con sentido. En concreto, nuestra colaboración con agencias de aseguramiento de la calidad de todo el mundo en el ámbito de la educación online —como es el caso de los CIEES— es fundamental para contribuir al fortalecimiento de otros sistemas universitarios», comenta Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC.

Ahora bien, la pandemia ha impulsado la migración de las instituciones a la virtualidad, una metodología que cada día se impone con mayor fuerza. Esto ha significado replantear los sistemas de evaluación y ha convertido la calidad educativa en un reto necesario para garantizar que la formación ofrecida cumple con los requisitos que propone la institución. «Sirve como un instrumento para la rendición de cuentas social. Es decir, cualquier joven que cursa un programa acreditado es un joven que se siente protegido, porque ese programa es de calidad y cumple con los requisitos» añade el coordinador del CIEES.

Por este motivo, la UOC y los CIEES continúan trabajando para perfeccionar los parámetros de evaluación, realizando una reingeniería de los estándares y los conceptos de evaluación para poder satisfacer las necesidades de las instituciones en los tiempos actuales. «Tenemos la responsabilidad de acompañar a las instituciones en los procesos de cambio y ayudarles a llevarlos a cabo de la mejor manera posible y conforme a lo planeado. Esta colaboración permitirá robustecer la evaluación de la calidad —sobre todo con los desafíos que impone la pandemia para las agencias acreditadoras y las instituciones de educación superior en la nueva normalidad— cumpliendo, además, los mandatos de la Ley General de Educación Superior del país» concluye Tamayo.