Universidades más abiertas, ágiles, digitales y escalables contribuirán a una mejor empleabilidad de sus graduados

La pandemia ha afectado sobremanera la empleabilidad de las personas a escala mundial. El impacto en el mercado laboral ha sido tal que, al menos, se han perdido veintiséis millones de empleos durante la crisis, según indica un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una crisis que, sin duda afecta, no solo a la trayectoria profesional y académica de los profesionales, sino también a la inserción en el mercado laboral de los estudiantes y graduados. "En este sentido, los cambios actuales están poniendo en tela de juicio el valor de las universidades como formadoras de los futuros profesionales y graduados con expectativas sociales, y esto es precisamente porque los índices de desempleo de los universitarios titulados van en aumento", explica Àngels Fitó Bertran, vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Sin embargo, para la vicerrectora de la UOC, en estos cambios que se están produciendo en la economía y la sociedad, principalmente motivados por las nuevas tecnologías y la llamada transformación digital, las universidades desempeñan un rol fundamental en la mejora de la empleabilidad de sus graduados y estudiantes, pues la educación actúa como un ascensor social, y mientras más elevado sea el nivel educativo, mejor serán las perspectivas profesionales, de contratación y de inserción laboral.

No obstante, las universidades son responsables solo de una parte de la inserción laboral, "pues cuando se habla del famoso gap entre la oferta y la demanda de las competencias de los graduados se coloca a las universidades en el centro, cuando esta debería desempeñar un rol secundario. La responsabilidad de las instituciones se centra sobre todo en el concepto de empleabilidad, es decir, en preparar lo mejor posible a los graduados y graduadas para que puedan ejercer profesionalmente con garantías y estén preparados para gestionar y decidir su carrera profesional", apunta Fitó. Toda esta orientación profesionalizadora debe ir avanzando al ritmo que avanzan todos los cambios que se producen en el mercado de trabajo y los procesos de integración laboral de los graduados.