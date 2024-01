Las adolescentes de familias desfavorecidas se saltan más el desayuno

Recomendaciones adaptadas a la posición socioeconómica y al género

Según las autoras, para evitar este tipo de desigualdades y contribuir a mantener una alimentación saludable en esas edades, las políticas públicas deberían adaptarse a la situación socioeconómica de cada familia y tener en cuenta una perspectiva de género.

En cualquier caso, como recomendación general para el desayuno, debe evitarse el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados y tienen que consumirse alimentos frescos basados en el patrón de la dieta mediterránea, como por ejemplo la fruta, los frutos secos, los cereales integrales y los lácteos fermentados.

«Las estrategias para promover el consumo de desayunos saludables entre las personas adolescentes deben ser de diversa índole. Pueden ser políticas comunitarias o acciones de educación nutricional dirigidas a los escolares y las familias, etc. No obstante, hay que considerarlas también en el marco de los estilos de vida saludables con una dieta adecuada, actividad física suficiente y horas de sueño necesarias, así como ser sostenibles a largo plazo», explica Laura Esquius.

De este modo, la relación de los factores económicos y sociales con el consumo del desayuno debe abordarse para asegurar que los adolescentes de diferentes géneros y orígenes se beneficien de acciones de promoción de la salud específicas y para evitar el aumento de las desigualdades nutricionales y de salud. «El abordaje debería hacerse de manera global, pero en el ámbito familiar es interesante actuar sobre la disponibilidad de alimentos saludables, y también dando ejemplo con los comportamientos alimentarios de los padres», detalla Marina Bosque Prous.

En lo que respecta a la escuela, la inclusión de la educación nutricional en el currículo, acompañada de la implementación de conocimientos, habilidades y actitudes, favorece la adquisición de hábitos adecuados y una mejora de la concienciación sobre la importancia de realizar un desayuno saludable. «Facilitar consejos para planificar y preparar el desayuno para superar las barreras de una posible falta de tiempo o repensar los horarios y revisar el suministro de alimentos escolares podrían ser, también, estrategias claras para favorecer entornos alimentarios saludables en todas las edades de la vida, pero más aún en la adolescencia», concluyen las autoras.

Esta investigación favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, de salud y bienestar; 5, de igualdad de género, y 10, de reducción de las desigualdades.

Artículo de referencia:

Esquius, L., Aguilar-Martínez, A., Bosque-Prous, M., González-Casals, H., Bach-Faig, A., Colillas-Malet, E., Salvador, G., Espelt, A. Social Inequalities in Breakfast Consumption among Adolescents in Spain: The DESKcohort Project. En: Nutrients [en línea]. 2021. Vol. 13, n.º 8, pág. 2.500. Disponible en: https://doi.org/10.3390/nu13082500

