Les adolescents de famílies desfavorides se salten més l'esmorzar

L'esmorzar és el primer àpat del dia i és decisiu per adquirir l'energia necessària per començar la jornada escolar, per la qual cosa té un valor fonamental, i més encara en períodes de creixement i aprenentatge com l'adolescència. No obstant això, un alt percentatge d'aquests menors, tant nens com nenes, no esmorza.

Un estudi disponible en accés obert, fet per expertes dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha analitzat la prevalença de no esmorzar entre adolescents i conclou que el 19 % de les noies i el 13 % dels nois no esmorzen.

«En el nostre estudi s'han constatat desigualtats socioeconòmiques i de gènere en el consum de l'esmorzar entre adolescents. És més, el risc de saltar-se l'esmorzar va resultar un 30 % més alt en les noies i un 28 % més alt en els nois de posició socioeconòmica més desfavorida, en comparació amb els de la posició socioeconòmica més alta», apunta Laura Esquius, una de les autores principals d'aquest estudi, juntament amb personal investigador del grup de recerca FoodLab de la UOC, Alicia Aguilar Martínez i Anna Bach Faig) i del grup GRESP de la UVic-UCC, Marina Bosque Prous, Helena González Casals, Ester Colillas Malet i Albert Espelt.

En aquest treball es van analitzar dades de més de 7.000 adolescents participants del projecte DESKcohort, basat en una enquesta sobre aspectes socials, d'educació, de salut i de comportaments de salut. L'estudi forma part d'un monogràfic especial sobre l'esmorzar i els seus beneficis, publicat a la revista científica Nutrients, les editores del qual han estat les professores dels Estudis Ciències de la Salut de la UOC Alicia Aguilar Martínez i Anna Bach Faig.