La UOC participa en tres proyectos para impulsar la docencia e investigación de calidad en CINDA

La UOC participa en tres proyectos para impulsar la docencia e investigación de calidad en CINDAEl rector, Josep A. Planell, preside la red institucional de colaboración universitaria que promueve la mejora de la educación superior en Iberoamérica
Generar, compartir y difundir conocimiento, contribuir al desarrollo de políticas de educación superior y de la gestión universitaria y gestar colaboraciones interuniversitarias, hacen parte de los objetivos del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), red integrada por 38 universidades de América Latina y Europa, y la cual es presidida por el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, desde el 2016.
A través de esta red, que reúne a prestigiosas universidades de más de 15 países, la UOC ha podido colaborar en diferentes proyectos en torno a una docencia e investigación de calidad a la vez que contribuye en la mejora de políticas de educación superior y de gestión universitaria.
Un trabajo permanente y a profundidad entre rectores y vicerrectores de las distintas universidades, en el que la UOC ha puesto a disposición su experiencia de 25 años en educación superior de calidad 100 % online, así como el conocimiento de sus profesionales, como lo hace actualmente, a través de tres grupos de trabajo, con el fin de apoyar y colaborar en las diferentes estrategias de CINDA, las cuales permitirán además la creación de redes de colaboración interinstitucionales.
Proyecto de Transformación del Proceso de Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (TAEE)
La disrupción en los procesos educativos surgidos a partir de la COVID-19 generó que tanto docentes como instituciones implementarán diferentes prácticas académicas para apoyar los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, a partir de su propio contexto y los recursos humanos y materiales con los que cuentan.
Con el desarrollo de estas prácticas, y con el fin de sacar provecho a largo plazo de los aprendizajes obtenidos, así como reflexionar el rol de la tecnología durante la pandemia, la UOC, junto a universidades latinoamericanas integrantes de CINDA, como la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Universidad de Talca, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Católica del Uruguay, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Austral de Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad del Norte, desarrollan el proyecto de Transformación del Proceso de Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (TAEE).
«En realidad, la iniciativa fue creada en el 2019, con el objetivo de enfatizar sobre el trabajo en torno a la calidad de la formación y el fortalecimiento de la docencia; sin embargo, con la pandemia se priorizó la transformación de los procesos de formación universitaria, con foco especial en la formación y la docencia, para capitalizar a largo plazo los aprendizajes obtenidos de las experiencias formativas desarrolladas frente a la pandemia», indica Carme Anguera, directora de proyectos internacionales del Área de Globalización y Cooperación de la UOC, e integrante del proyecto TAEE desde la UOC junto a la vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad, Ángels Fitó, y Míldred Guinart, directora de transferencia del modelo educativo en el eLearn Center.
Un espacio colaborativo y de trabajo continuo, «con el objetivo de empezar a construir una verdadera comunidad de aprendizaje entre pares» en donde las universidades participantes intercambiarán aquellas prácticas innovadoras que han implementado para responder de manera reflexiva y efectiva a los desafíos actuales a los que se enfrentan los docentes «a partir de no solo compartir experiencias, sino también aprender unos de otros, desde de los retos ya superados y los próximos a superar, que han tenido las diferentes universidades en torno a los diferentes temas identificados como prioritarios».
La primera convocatoria de buenas prácticas transformadoras de procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, realizada este año por CINDA, contó con la asistencia de la UOC como integrante de la red. La universidad participó con las iniciativas «Las competencias para la empleabilidad» y «Modelo centrado en la generación de identidad: Espacio Folio, Espacio Agora y Método Perfil», las cuales recibieron reconocimiento como prácticas que promueven una formación universitaria que responde de manera efectiva a los desafíos actuales de la educación superior, centradas en los aprendizajes significativos y sustentadas en la evaluación y la reflexión en torno a la comunidad docente.
Movilidades virtuales: Programa de intercambio universitario (PIU)
Los cambios de la sociedad han permitido que la formación de los estudiantes se extienda más allá de su propio lugar de residencia, permitiendo promover una internacionalización más inclusiva y sostenible de la educación superior, para la adquisición de competencias profesionales y la formación de una ciudadanía más global. Por esto, desde hace años, la UOC se ha sumado al Programa de intercambio universitario de CINDA, con el objetivo de compartir la experiencia y las lecciones aprendidas con el resto de universidades que forman parte de esta red internacional y explorar la posibilidad de ampliarlas a otras instituciones.
A través de Carme Anguera y Maja Drnda, también del Área de Globalización y Cooperación y de la Vicegerencia de Docencia, la UOC impulsa las movilidades virtuales de estudiantes entre distintas universidades, lo que ha permitido que desde el 2016, 2.000 estudiantes de diferentes universidades del mundo estudien en las aulas de la UOC, en las que han experimentado nuevos desafíos, conocido a otros estudiantes ubicados en varios países y adquirido nuevas competencias con el estudio en línea.
Algunas de las instituciones que hacen parte del Programa de intercambio universitario (PIU) de CINDA son: la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, la Universidade Estadual de Campinas, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Talca, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Panamá, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad Metropolitana, entre otras.
Internacionalización transformadora
Contribuir al desarrollo de las capacidades institucionales que faciliten el diseño y la implementación de políticas y estrategias de internacionalización y la colaboración entre los miembros de la red, es el objetivo de este proyecto del que la UOC forma parte a través de Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación, Gemma Xarles Jubany, directora del área, Carme Anguera y Luis Alí, director de la oficina UOC en México para América Latina, y en el cual la UOC ha sido reconocida con sus proyectos en las dos ediciones de «Buenas prácticas del grupo de trabajo», con la práctica de movilidades virtuales, y en el segundo año, con el proyecto de Docencia no presencial de emergencia, como prácticas de internacionalización transformadora.
Universidades como la Universidad del Valle, la Universidad del Norte, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Talca, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad Metropolitana, entre otras, participan en el desarrollo de este proyecto, el cual incluye la evaluación de las políticas de internacionalización de las universidades, la capacitación de las personas, el fortalecimiento institucional y la visibilización de buenas prácticas.