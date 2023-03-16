La UOC participa en tres proyectos para impulsar la docencia e investigación de calidad en CINDA

Movilidades virtuales: Programa de intercambio universitario (PIU)

Los cambios de la sociedad han permitido que la formación de los estudiantes se extienda más allá de su propio lugar de residencia, permitiendo promover una internacionalización más inclusiva y sostenible de la educación superior, para la adquisición de competencias profesionales y la formación de una ciudadanía más global. Por esto, desde hace años, la UOC se ha sumado al Programa de intercambio universitario de CINDA, con el objetivo de compartir la experiencia y las lecciones aprendidas con el resto de universidades que forman parte de esta red internacional y explorar la posibilidad de ampliarlas a otras instituciones.

A través de Carme Anguera y Maja Drnda, también del Área de Globalización y Cooperación y de la Vicegerencia de Docencia, la UOC impulsa las movilidades virtuales de estudiantes entre distintas universidades, lo que ha permitido que desde el 2016, 2.000 estudiantes de diferentes universidades del mundo estudien en las aulas de la UOC, en las que han experimentado nuevos desafíos, conocido a otros estudiantes ubicados en varios países y adquirido nuevas competencias con el estudio en línea.

Algunas de las instituciones que hacen parte del Programa de intercambio universitario (PIU) de CINDA son: la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, la Universidade Estadual de Campinas, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Talca, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Panamá, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad Metropolitana, entre otras.

Internacionalización transformadora

Contribuir al desarrollo de las capacidades institucionales que faciliten el diseño y la implementación de políticas y estrategias de internacionalización y la colaboración entre los miembros de la red, es el objetivo de este proyecto del que la UOC forma parte a través de Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación, Gemma Xarles Jubany, directora del área, Carme Anguera y Luis Alí, director de la oficina UOC en México para América Latina, y en el cual la UOC ha sido reconocida con sus proyectos en las dos ediciones de «Buenas prácticas del grupo de trabajo», con la práctica de movilidades virtuales, y en el segundo año, con el proyecto de Docencia no presencial de emergencia, como prácticas de internacionalización transformadora.

Universidades como la Universidad del Valle, la Universidad del Norte, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Talca, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad Metropolitana, entre otras, participan en el desarrollo de este proyecto, el cual incluye la evaluación de las políticas de internacionalización de las universidades, la capacitación de las personas, el fortalecimiento institucional y la visibilización de buenas prácticas.