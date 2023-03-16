De acuerdo con estudios académicos, los niveles de abandono universitario van del 40 al 70 % en América Latina, una cifra que sin duda va en aumento con la pandemia. Y, aunque las instituciones han desarrollado diferentes estrategias y herramientas para contrarrestar la deserción a través de la tecnología, quedando en evidencia además los beneficios que brinda en la enseñanza, el nuevo panorama educativo ha expuesto la necesidad de un cambio actitudinal en el plano pedagógico, humano y relacional de docentes y alumnos. “No podemos enfrentar los cambios que ha tenido la educación con los roles que solíamos tener tradicionalmente; es importante reflexionar sobre nuestro rol como profesores, sobre cómo estamos formando a los estudiantes, cómo nos relacionamos con ellos, cómo los evaluamos”, explica Teresa Guasch, directora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Las competencias de los docentes han cambiado: en la educación del siglo xxi, ya no bastan el conocimiento y la experiencia en la educación, pues se hace necesario realizar además un acompañamiento al estudiante desde lo emocional, más relacional, pues con la pandemia, la vida cotidiana y personal de profesores y alumnos se ha volcado a estar en un mismo espacio, “enfrentándonos a distintas situaciones contextuales y emocionales, familiares, de conectividad, etcétera, algunas más complicadas que otras, que nos hicieron evidenciar que nuestra vida cotidiana estaba presente en todos los momentos de nuestra jornada laboral, y no podíamos separarla como tal vez lo hacíamos antes”, señala Teresa Guasch; situaciones que han obligado a los docentes a tener una mirada más crítica y flexible en la enseñanza que a su vez brinde el apoyo emocional a los alumnos.