La UOC asesora a AIEP de Chile en el camino hacia la transformación digital

Con la necesidad de ajustarse al entorno laboral cambiante y a los futuros perfiles profesionales que demanda la fuerza laboral, el eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), desde hace algunos meses, viene asesorando al Instituto Profesional AIEP de Chile en el proceso de transformación digital de su institución para dar impulso a la modalidad en línea. Un proceso de perfeccionamiento que va desde la reflexión estratégica institucional hasta la definición del modelo formativo en línea, el modelo organizativo y el modelo de servicios de la institución chilena.

«Acompañar la reflexión estratégica institucional para lograr impulsar la modalidad online en una institución como AIEP, con experiencia en esa modalidad y con preocupación por el valor social de la educación superior y la calidad, nos ha resultado muy cómodo y un reto a la vez: la calidad, profesionalidad y compromiso de quienes han representado a la institución en este proceso han sido la clave del éxito del proceso y los resultados obtenidos», explica Mildred Guinart, directora del grupo operativo de Transferencia de Modelo Pedagógico del eLearn Center de la UOC.

Adaptar y adecuar los planes de estudio y mallas curriculares no solo le permitirá al AIEP ir acorde con el sector productivo, dotando a sus profesionales de las competencias pertinentes bajo un modelo de enseñanza actualizado, integrando la tecnología en las distintas modalidades, también permitirá dar cumplimiento al plan estratégico 2020-2024 que el AIEP se planteó con el objetivo de dar respuesta al nuevo contexto de «revolución digital» que se está dando en la sociedad.

«Además de una buena relación humana con la UOC, el proceso de asesoramiento tuvo mucho valor para nosotros, pues nos permitió analizar qué tenemos, qué queremos, qué podemos hacer y qué podemos lograr. Este acompañamiento nos ha marcado un camino de trabajo al interior de AIEP con miras al desarrollo definitivo de la educación online, pues veníamos con un camino previo ofreciendo esta modalidad, pero esta asesoría ha significado un hito de recomenzar: habían áreas en la institución que veían la virtualidad como algo aislado de un determinado equipo de trabajo, y nos hemos autodemostrado que no es así, eliminando esa frontera», explica Marcelo Andrés Saez Correa, director nacional de Desarrollo Académico de AIEP.

Como institución pionera en educación superior de calidad 100 % online, y con la experiencia de más de 25 años, la UOC compartió e intercambió su conocimiento con el objetivo de incidir en el AIEP en la transferencia digital, para dar lugar a un modelo de formación en línea propio y personalizado de calidad, contribuyendo al reconocimiento del e-learning de calidad en Chile.

Para Jose Antonio Álvarez de Toledo, vicerrector académico del AIEP, «la capacidad de la UOC de estar explorando el mundo de la educación, estar investigando, estar probando cosas, de llevar a cabo pilotos y proyectos, les ha ayudado a aprender de eso y fortalecer lo que están haciendo».

«Nos sentimos bastante respaldados por la UOC, y esperamos a futuro poder seguir trabajando juntos con algún proyecto en particular, por ejemplo, con formación de equipos o docentes», explica Saez, a lo que añade que «a partir de ahora, el reto para AIEP tiene que ver con continuar desarrollando con mucha fuerza las metodologías, para convertir estas experiencias de aprendizaje en memorables, valiosas y recomendadas».

Para la directora del eLearn Center de la UOC, Sílvia Sivera, la coyuntura pandémica ha acelerado muchos de los cambios que las instituciones educativas tenían planeados para su transformación digital. «Asesorar a AIEP, que ya contaba con un plan estratégico ambicioso en este sentido y una sólida convicción de que la evolución hacia la digitalización era irreversible, resulta especialmente gratificante para la UOC, puesto que las mejoras aplicadas en docencia pueden traducirse rápidamente en la mejora de la empleabilidad del estudiantado». Y en un contexto como el actual, continúa Sivera, «es fundamental que la oferta formativa y el mercado del trabajo estén mejor sincronizados que nunca».