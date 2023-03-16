Avanzando hacia la transformación digital de la educación

Hasta un 60% de los docentes latinoamericanos declara tener la necesidad de más actividades de desarrollo profesional sobre competencias en materia de TIC para la enseñanza, y para el 22% esta necesidad es sustancial. Sin duda, la brecha digital se hizo evidente durante la pandemia, y no solo por las dificultades de acceso a herramientas tecnológicas en algunas partes de la región, sino también ante la falta de competencias en TIC y el uso de la virtualidad, el común denominador de las prácticas educativas. Sin embargo, algunas de estas barreras se han ido superando con éxito a través de distintas iniciativas que se desarrollaron o fortalecieron para ayudar y apoyar a los docentes en la transición hacía la virtualidad, avanzando a la vez hacía la transformación digital de la educación.

Iniciativas como Jaibaná educativa, un proyecto de la colombiana Claudia Patricia Parra, alumni del máster de Educación y TIC (eLearning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el cual le apuesta a la calidad y la innovación educativa, proporcionándole a los docentes del país y fuera de él, un aprendizaje que combine el poder del contenido, la pedagogía y la tecnología, para crear experiencias de aprendizaje innovadoras y atractivas. “Nos convertimos en un apoyo y aliciente para el maestro durante la pandemia, en donde podían encontrar todo lo que necesitaban para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, sin importar la región en la que se encuentren, apoyándolos con herramientas, materiales, guías didácticas, cursos virtuales para que pudieran desarrollar su enseñanza y volver la educación un poco más divertida para los estudiantes” explica en entrevista Claudia Parra.

Sin duda, cambiarle a los docentes tantos años de formación y rutina tradicional, en donde el maestro da sus clases a los estudiantes sentados frente a él, es difícil, y aunque desde antes de la pandemia, algunas instituciones venían haciendo estos cambios de manera gradual, al menos el 43% de las instituciones se resistían a dicha digitalización de la educación. “Justo llegó la pandemia y los docentes se dieron cuenta de la importancia de cambiar la manera de enseñar, por un aprendizaje apoyado desde las nuevas tecnologías y la virtualidad” explica Parra.

A lo que añade “es a partir de eso que docentes e instituciones del país así como de otros países de Centroamérica y Sudamérica, buscan al equipo de Jaibaná, para que les enseñáramos cómo ser maestros virtuales”.

Comenzar a reconocer una nueva posibilidad de enseñanza, y sobre todo, la necesidad de cualificarse para poder desempeñarse en su labor y brindar una educación del siglo XXI, hace parte de los distintos aprendizajes que ha dejado la pandemia en uno de los sectores más golpeados.

Sin embargo, para que seguir avanzando en la transformación digital de la educación, es necesario que el maestro conozca el mundo de herramientas y posibilidades que hay internet para apoyar la educación, “y no quiere decir que la tecnología vaya a reemplazar al maestro, porque esto no va a suceder, pero sí lo apoyará” añade la alumni de la UOC.

“Jaibaná es una palabra de la comunidad indígena de nuestra región, que significa: Sacar lo mejor de tí y ponerlo al servicio de los demás. Así quise que se llamara mi proyecto, porque quiero que salga lo mejor de mí para todos los maestros de mi país” explica la colombiana.