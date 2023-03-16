Avanzando hacia la transformación digital de la educación

Avanzando hacia la transformación digital de la educaciónLos docentes han evidenciado la necesidad de formarse en competencias digitales para ofrecer una educación del siglo XXI
Hasta un 60% de los docentes latinoamericanos declara tener la necesidad de más actividades de desarrollo profesional sobre competencias en materia de TIC para la enseñanza, y para el 22% esta necesidad es sustancial. Sin duda, la brecha digital se hizo evidente durante la pandemia, y no solo por las dificultades de acceso a herramientas tecnológicas en algunas partes de la región, sino también ante la falta de competencias en TIC y el uso de la virtualidad, el común denominador de las prácticas educativas. Sin embargo, algunas de estas barreras se han ido superando con éxito a través de distintas iniciativas que se desarrollaron o fortalecieron para ayudar y apoyar a los docentes en la transición hacía la virtualidad, avanzando a la vez hacía la transformación digital de la educación.
Iniciativas como Jaibaná educativa, un proyecto de la colombiana Claudia Patricia Parra, alumni del máster de Educación y TIC (eLearning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el cual le apuesta a la calidad y la innovación educativa, proporcionándole a los docentes del país y fuera de él, un aprendizaje que combine el poder del contenido, la pedagogía y la tecnología, para crear experiencias de aprendizaje innovadoras y atractivas. “Nos convertimos en un apoyo y aliciente para el maestro durante la pandemia, en donde podían encontrar todo lo que necesitaban para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, sin importar la región en la que se encuentren, apoyándolos con herramientas, materiales, guías didácticas, cursos virtuales para que pudieran desarrollar su enseñanza y volver la educación un poco más divertida para los estudiantes” explica en entrevista Claudia Parra.
Sin duda, cambiarle a los docentes tantos años de formación y rutina tradicional, en donde el maestro da sus clases a los estudiantes sentados frente a él, es difícil, y aunque desde antes de la pandemia, algunas instituciones venían haciendo estos cambios de manera gradual, al menos el 43% de las instituciones se resistían a dicha digitalización de la educación. “Justo llegó la pandemia y los docentes se dieron cuenta de la importancia de cambiar la manera de enseñar, por un aprendizaje apoyado desde las nuevas tecnologías y la virtualidad” explica Parra.
A lo que añade “es a partir de eso que docentes e instituciones del país así como de otros países de Centroamérica y Sudamérica, buscan al equipo de Jaibaná, para que les enseñáramos cómo ser maestros virtuales”.
Comenzar a reconocer una nueva posibilidad de enseñanza, y sobre todo, la necesidad de cualificarse para poder desempeñarse en su labor y brindar una educación del siglo XXI, hace parte de los distintos aprendizajes que ha dejado la pandemia en uno de los sectores más golpeados.
Sin embargo, para que seguir avanzando en la transformación digital de la educación, es necesario que el maestro conozca el mundo de herramientas y posibilidades que hay internet para apoyar la educación, “y no quiere decir que la tecnología vaya a reemplazar al maestro, porque esto no va a suceder, pero sí lo apoyará” añade la alumni de la UOC.
“Jaibaná es una palabra de la comunidad indígena de nuestra región, que significa: Sacar lo mejor de tí y ponerlo al servicio de los demás. Así quise que se llamara mi proyecto, porque quiero que salga lo mejor de mí para todos los maestros de mi país” explica la colombiana.
Iniciativas internacionales de apoyo a la docencia.
Cualquier cambio de metodología docente requiere de planificación y tiempo. Y ambos aspectos han brillado por su ausencia durante esta crisis originada por la COVID-19, obligando al sector educativo a adaptarse sobre la marcha a una docencia en remoto. Ante esta situación de emergencia, la UOC se propuso colaborar con todos ellos y compartir el conocimiento de su equipo docente y la experiencia de sus 25 años de aprendizaje en línea, a través de la iniciativa de Docencia no presencial de emergencia, en la que alrededor de 10.000 personas de 47 países, entre ellos Colombia, Ecuador, México, Perú, Argentina, Chile y Venezuela, se apuntaron a la propuesta formativa la cual ya suma más de 160.000 visualizaciones en YouTube. «Quienes contamos con el conocimiento pedagógico, tecnológico y organizativo para una docencia en línea de calidad tenemos la obligación de compartirlo con nuestros colegas» apunta la vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC, Pastora Martínez Samper.
Comprometidos con la transformación digital de la educación
Después de varios meses, la situación de emergencia que vivió el sector educativo al inicio de la pandemia ha quedado atrás, dejando un sin fin de enseñanzas y reflexiones de las cuales aprender, es por esto que, ahora, las instituciones de educación deben pasar de la docencia no presencial de emergencia a la transformación digital de la educación.
Es por esto que, facilitar un acceso equitativo a la educación superior a todas las personas, ofrecer educación adaptada a las necesidades de cada persona, formar en competencias globales y digitales en aulas con estudiantado diverso e internacional, mejorar las metodologías de los equipos docentes en entornos virtuales y ayudar a instituciones y organismos a fomentar la educación en línea, son los objetivos que la UOC persigue a través de su plan de transformación digital de la educación, un proyecto en el que, el conocimiento y la experiencia de 25 años en eLearning se coloca al servicio de los nuevos tiempos.
** La UOC no ha participado ni ha intervenido en este proyecto por lo tanto no conoce de su calidad o contexto y se libra de toda responsabilidad que sobre éste recaiga. La universidad busca destacar a su comunidad UOC en el mundo con sus experiencias y trabajo por la comunidad.