Naturalizando la violencia de género a través de la narrativa

La violencia de género es actualmente una crisis de ámbito mundial. Sin embargo, la situación en América Latina es excepcional: 14 de los 25 países en el mundo donde más se cometen feminicidios corresponden a lugares de esta región, según indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde el Observatorio de Igualdad de Género en 2018. Argentina, México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Perú son los países de la región que encabezan la lista. Esto no necesariamente quiere decir que Latinoamérica sea la región en la que más se asesinan a mujeres por violencia de género, al menos así lo explica Mariana Aldrete, investigadora del grupo Communication Networks & Social Change (CNSC), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

"Muchas movilizaciones sociales comenzaron a hacerse visibles en la región. Aparecieron como células que luchaban por casos específicos, como los feminicidios en Ciudad Juárez, en México, hasta convertirse en colectivos y redes internacionales de cooperación que evidenciaban y visibilizaban cada vez más los casos de violencia contra la mujer en la zona. Incluso han logrado tanta influencia que han obligado a algunos gobiernos a reconocer la violencia feminicida como un problema social y a empezar a realizar mejores conteos de los casos", añade la investigadora, experta en análisis de medios de comunicación, feminicidios, violencia de género, movimientos sociales y migraciones.

Según ONU Mujeres, esta violencia se caracteriza por la invisibilidad, la normalización y la impunidad. Para la investigadora Aldrete, "es el resultado de acciones persistentes de discriminación y violencia, pues antes de la privación de la vida existen otros actos de violencia, los cuales no solamente sufren las víctimas, sino también sus familiares". Y es que la forma en que reacciona la sociedad ante las víctimas y los agresores tiene origen en ideologías y estereotipos en los que socialmente se cree en lo que "las mujeres deberían hacer" y en "cómo los hombres tienen permitido reaccionar", pues la cultura y las costumbres son un factor muy importante en la permanencia del problema del feminicidio. "Antiguamente, la costumbre era que las mujeres permanecían en casa y se dedicaban al cuidado de los hijos, existía una relación jerárquica entre géneros", sin embargo, eso ha cambiado, lo que ha ocasionado que esa jerarquía se ponga en duda "y que algunos hombres, para sentirse nuevamente respetados, recurran al uso de la violencia", agrega Aldrete.