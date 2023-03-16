Tecnología al servicio de la población con discapacidad para lograr 'smart cities' más inclusivas

En América Latina hay alrededor de 85 millones de personas con discapacidad, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud. Se trata de un grupo poblacional social y culturalmente marginado y aislado en distintos campos: educativo, sanitario, habitacional, de transporte, laboral, legal, etc. Por este motivo, los gobiernos trabajan cada vez más con el objetivo de ofrecer ciudades inteligentes (smart cities) más sostenibles e inclusivas, poniendo los procesos de sostenibilidad, tecnología y comunicación al servicio de la ciudadanía. «La optimización del consumo energético y una óptima gestión de los recursos son algunos de los beneficios de vivir en una ciudad inteligente», afirma José Antonio Morán, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aunque algunas ciudades de América Latina ya vienen avanzando en las iniciativas en pro de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, «aún queda mucho que hacer», afirma Morán. «Las ciudades inteligentes pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y conectarse con ellos», señala. Según el índice Smart City, Buenos Aires, Medellín, Ciudad de México y Santiago de Chile son las principales ciudades latinoamericanas que se encuentran en las mejores posiciones del ranquin.

Sin embargo, si se pretende ofrecer ciudades que estén al servicio de la calidad de vida del ciudadano, «aún falta camino por recorrer en torno al tema de la accesibilidad digital», explica Gustavo Alberto Hincapié Corrales, alumni del máster de Tecnologías Accesibles para los Servicios de la Sociedad de la Información de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y fundador de Tecnoayudas, empresa colombiana pionera en el diseño y la implementación de modelos innovadores para la inclusión social, educativa y laboral de personas con discapacidad.

La tecnología es cada vez más relevante en todos los procesos, tanto sociales como laborales y educativos, y «hay que tener en cuenta que hay personas con alguna discapacidad y adultos mayores, para planear las ciudades también en función de estas personas», explica Hincapié. Si estos elementos tecnológicos no contemplan las directrices de accesibilidad, «estamos generando una brecha digital para esta población», afirma.

El objetivo de brindar mayor accesibilidad digital a la población con dificultades tiene como finalidad otorgarles las mismas oportunidades de desarrollo, comunicación, calidad de vida, etcétera. «Por ejemplo, en el campo de la educación virtual —que está en auge por la pandemia—, si las plataformas carecen de protocolos técnicos para la interlocución con los aplicativos que utilizan las personas con discapacidad visual, estas personas no se van a poder comunicar. Pasa lo mismo con cada grupo vulnerable», añade Hincapié, que además es creador de discapacidadcolombia.com, primer medio de comunicación dirigido a personas con discapacidad en Colombia.

«Nuestra meta final debe ser que todas las ciudades inteligentes tengan ese componente transversal de accesibilidad, pues no podemos tener smart cities que no sean accesibles para todos sus ciudadanos», afirma. Desarrollar ciudades inteligentes permitirá tener ciudades más participativas, en las que los ciudadanos toman decisiones a diario gracias a un nuevo modelo de gobernanza, con una administración más ágil y accesible. Se trata de ciudades más cómodas, en las que se agilizan los desplazamientos y se fomentan las energías limpias, con entornos urbanos eficientes en los que no se desperdician recursos. Para esto, «los profesionales cualificados con una formación interdisciplinaria, y en especial los ingenieros de telecomunicación en el desarrollo de las infraestructuras y seguridad de las comunicaciones, deberían tener un papel clave en estos proyectos, y actualmente no siempre es así», concluye el docente de la UOC.