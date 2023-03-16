Flexibles, colaborativas y adaptables, características de las universidades pospandemia

Garantizar que los estudiantes adquieran los conocimientos es una de las premisas de la educación. Sin embargo, con la pandemia, ha quedado evidenciado que no solo se trata de que adquieran conocimientos, sino también que desarrollen habilidades y competencias que les permitan enfrentarse a los diferentes contextos y desafíos que deberán afrontar a lo largo de la vida. A su vez, ha quedado demostrada la necesidad de que las universidades reorienten sus modelos pedagógicos, reorganicen sus procesos y evolucionen hacia una educación del siglo xxi. "La situación excepcional de pandemia por la que han pasado las instituciones de educación superior, independientemente del modelo educativo, nos ha enseñado que las universidades pospandemia deben tener en cuenta en esta nueva realidad algunos aspectos fundamentales para el futuro. No podemos prever cuál será la próxima dificultad a la que nos enfrentaremos, pero sí nos permitirá ser instituciones más preparadas", explica Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Es evidente que cada universidad se organiza de una forma completamente distinta, en función de su modelo educativo, su perfil de estudiantado, la malla curricular, su contexto, etc. Sin embargo, para Sigalés, las universidades, tanto presenciales como híbridas y en línea, deberán ser más flexibles, colaborativas, y adaptables en la era pospandemia, como características innatas de las instituciones de educación superior.

"En la UOC, aunque es pionera en e-learning y nuestro modelo educativo es flexible y asíncrono, también nos vimos obligados a ser más maleables y ofrecer a los estudiantes más flexibilidad durante la pandemia: flexibilidad en tiempos, en la forma de acceder a la actividad universitaria, flexibilidad para compatibilizar mejor su formación con todo lo demás que vivían", añade el vicerrector. Y agrega: "Es por ello por lo que ser flexibles no debe depender del modelo educativo de cada institución, sino que debe ser propio de cada universidad, porque al igual que las presenciales, nosotros también hicimos un gran esfuerzo".

Dicha flexibilidad va de la mano con la segunda característica, que es la adaptabilidad, puesto que para ser instituciones más resistentes a los cambios, debemos aprender a adaptarnos a los distintos contextos y dificultades. "Por ejemplo, es importante tener en cuenta los canales que se han establecido para contactar con los estudiantes, porque si en cierto momento uno de ellos llega a fallar, es necesario hacerlo a través de los canales alternativos", explica Sigalés.

En los próximos años, las universidades tenderán a ser cada vez más globales y colaborativas. "Como vamos a estar presentes de manera global, vamos a colaborar de la misma manera, y ya lo vemos, a través de redes universitarias, de colaboración o de investigación. Esta exposición, fuera de nuestro ámbito local, obligará sin duda a las universidades a estar en un proceso de mejora continua de calidad, lo cual supone una oportunidad para el futuro", concluye el vicerrector de la UOC. Y añade: "Si sacamos conclusiones de lo que hemos pasado y hemos aprendido en estos últimos dos años, vamos a salir como sistemas universitarios mucho más fuertes liderando el conocimiento".

En cualquier caso, "no cabe duda de que la educación con la pandemia vive un proceso de transformación, principalmente digital". Pero digitalizar no solo significa aplicar la tecnología a las actividades diarias, sino enriquecer la educación a través de la tecnología, "y entender la digitalización como un concepto global", explica Sigalés, "y, para ello, es necesario un cambio de cultura para poder llegar a ser flexibles, adaptables y colaborativas".