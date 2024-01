Un nuevo proyecto de I+D para adaptar DIANA

En este sentido, tras la investigación y para comprobar si las conclusiones son extrapolables a otros contextos educativos con metodologías de aprendizaje diferentes, Montse Guitert y Teresa Romeu investigadoras del grupo Edul@b , de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, están al frente de un nuevo proyecto de investigación denominado Uso de analíticas de aprendizaje en entornos digitales: impacto en la mejora de la práctica docente universitaria, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Iniciado en septiembre de 2021, tiene una duración de tres años y en él participan otras seis universidades junto con la UOC. "Vamos a dar continuidad al trabajo ya realizado en mi tesis", explica Cerro, que figura entre el equipo investigador. "Queremos mejorar la definición de los indicadores y las métricas de analíticas del aprendizaje que pueden ayudar a los docentes. Vamos a ponerlas en común con expertos de otros másteres de diferentes universidades, analizaremos el impacto académico que supone la aplicación de estas analíticas del aprendizaje en otros entornos digitales para contrastarlos con nuestros resultados y, por último, proporcionaremos algunas recomendaciones sobre el uso de la herramienta en la práctica docente. Todo ello implicará la adaptación de la herramienta DIANA a otros contextos, por lo que sufrirá modificaciones y se mejorará", concluye Cerro.

La tesis de Juan Pedro Cerro, elaborada dentro del programa de doctorado de Educación y TIC (E-learning) de la Escuela de Doctorado de la UOC, se llevó el 2021 Award for Best Interdisciplinary Thesis de la UOC fallado recientemente, y la revista de referencia internacional ETHE (International Journal of Educational Technology in Higher Education) publicó un artículo y varias infografías con las principales conclusiones de la investigación.

Este trabajo de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 4, de educación de calidad, y 9, de industria, innovación e infraestructura.

Artículos de referencia:

Cerro Martínez, J. P., Guitert Catasús, M. y Romeu Fontanillas, T. (2020). "Impact of using learning analytics in asynchronous online discussions in higher education." International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), 17, 39 (2020). DOI: https://doi.org/10.1186/s41239-020-00217-y

Tesis doctoral de acceso abierto en el repositorio O2 de la UOC: Cerro, Juan Pedro: Seguimiento y evaluación de actividades colaborativas en línea a través de las analíticas del aprendizaje (15/07/2021)

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 52 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.