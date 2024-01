Metadades que guien la docència

DIANA analitza les dades massives que contenen els missatges que intercanvien els estudiants a l'aula virtual. En total, calcula prop de 30 mètriques. "Algunes són molt evidents, com la quantitat de paraules de mitjana que envien els estudiants en els seus missatges, o la quantitat de missatges i respostes que es publiquen. Però n'hi ha d'altres de més complexes, com comparar les paraules que s'utilitzen en la comunicació amb un petit tesaurus que defineix el docent per saber si la conversa se centra en els eixos temàtics de l'activitat o si, per contra, s'ha dispersat", explica Cerro.

L'aplicació ofereix dos tipus d'informació. La primera és individual, sobre cadascun dels estudiants, amb aspectes com la forma com es dissemina la seva participació al llarg del temps per detectar si, per exemple, l'estudiant s'involucra molt al principi i després desconnecta, o viceversa. El segon tipus d'informació és de grup, de manera que en la pantalla de DIANA es mostra com els estudiants s'organitzen, utilitzant mètriques com la quantitat de missatges enviats per setmana, la franja horària més utilitzada, el núvol de paraules aparegudes en la conversa o, fins i tot, el grau d'adequació del discurs al camp semàntic definit pel docent a través de certes paraules clau.

L'eina, a més, permet fixar una sèrie d'alertes per advertir al docent quan la conversa es dispersa massa o si un estudiant està molt temps inactiu. Tot això, amb un objectiu clar: millorar els resultats acadèmics i demostrar fins a quin punt són eficaces les analítiques de l'aprenentatge, una disciplina que a vegades ha estat qüestionada per determinats autors, a qui preocupa la idea que el paper del docent es redueixi al d'un simple recol·lector de dades.

Aquesta recerca interdisciplinària entre pedagogia i tecnologia demostra el contrari: com les analítiques d'aprenentatge faciliten al docent el treball de seguiment i avaluació, cosa que emergeix de la mateixa experiència de Cerro com a professor. "Quan un docent té un nombre elevat d'estudiants i l'activitat d'aprenentatge es desenvolupa en línia de manera col·laborativa, es produeixen determinades mecàniques que dificulten l'avaluació de cada estudiant individualment", explica.