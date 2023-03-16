La UOC, el BID y el Ministerio de Educación de Argentina lanzan un nuevo programa de posgrado internacional de Salud Digital en Argentina

No cabe duda de que la pandemia de la COVID-19 generó tensión en todos los sistemas de salud del mundo y obligó a las organizaciones sanitarias y asistenciales a reinventarse y a cambiar la prestación de sus servicios, abriendo espacio a las herramientas tecnológicas en su labor diaria. Aunque la digitalización del sector de la salud era un proceso que algunos sistemas sanitarios ya habían comenzado a desarrollar e implementar desde antes de la pandemia, la formación de sus profesionales en habilidades digitales era, y continúa siendo, limitada.

A partir de esto, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en su experiencia de más de 25 años en educación superior de calidad 100 % en línea, y a través del eHealth Center, lanza el nuevo programa de posgrado internacional de Salud Digital, que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo de este programa es capacitar a los profesionales de la salud de Argentina para que adquieran las competencias necesarias para la adaptación de procesos científicos y profesionales a través de las herramientas tecnológicas, lo que les permitirá detectar, diseñar, implementar y evaluar posibles soluciones tecnológicas que favorezcan el empoderamiento de las personas, la salud participativa y la transformación digital del mundo de la salud.

El posgrado hace parte del plan “Argentina Campus Global”, una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que promueve la movilidad internacional de estudiantes, docentes, investigadores y artistas argentinos en el exterior y extranjeros en la Argentina.

"El programa se enmarcará en tres ejes básicos: la necesidad de formación de los profesionales en habilidades digitales y el diseño e implementación de las intervenciones en salud en las que la tecnología constituye un elemento clave; el cambio de paradigma provocado por el empoderamiento de los ciudadanos en el autocuidado de su propia salud, y la tendencia a disponer de volúmenes grandes de información que permitan la toma de decisiones basada en datos", explica Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC.

Expertos del eHealth Center, el centro de investigación en salud digital de la UOC, serán los encargados de desarrollar el programa, que se impartirá en formato híbrido entre los meses de marzo y junio de 2022. Para la convocatoria, el BID otorgará becas al personal de la salud y ofrecerá una bonificación para el importe del curso.