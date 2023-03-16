Crece la demanda de profesionales cualificados, digitales y globales

Con la pandemia, las restricciones y la pérdida de más de 31 millones de puestos de trabajo en América Latina, son muchos los que han decidido seguir formándose en la universidad. Sin embargo, la recuperación del mercado de trabajo, ha obligado a ciertos sectores a reinventarse, generando mayor demanda de profesionales, especialmente, en aquellas labores relacionadas con la tecnología. Para la Vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó Bertran, existe la necesidad de incorporar en todos los planes formativos aproximaciones específicas a lo digital, lo global y lo ambiental, desde las humanidades hasta las ingenierías, pasando por las ciencias sociales o las de la salud. En cuanto a las habilidades, las competencias digitales, los idiomas, las capacidades analíticas, la orientación a resultados o el liderazgo digital, son nuevos requerimientos necesarios para mantener una inserción laboral de calidad.

Y es que buena parte de las empresas han tenido que adaptarse a los distintos cambios, la digitalización y el auge del teletrabajo o el trabajo híbrido; impulsando a partir de eso la creación de nuevos perfiles profesionales que, como indica la vicerrectora de la UOC, se encuentran inmersos en el mundo digital, y en los cuales la demanda es cada vez mayor, pero hacen falta profesionales cualificados. «Estrechar la relación entre cualificaciones y empleos se convierte en una prioridad para las universidades y más cuando los diferentes observatorios mundiales continúan poniendo de manifiesto el desajuste entre la demanda laboral y el perfil competencial de los graduados universitarios», explica Fitó. Este énfasis en la formación para la empleabilidad «pone el foco en el diseño de titulaciones que den respuesta específica a los nuevos perfiles profesionales, pero sobre todo al desarrollo transversal de competencias profesionales que faciliten la capacitación laboral a lo largo de la vida», añade.