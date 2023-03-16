Crece la demanda de profesionales cualificados, digitales y globales

Crece la demanda de profesionales cualificados, digitales y globalesInformática, Educación, Derecho, Salud y Empresa son las áreas del conocimiento con mayor demanda en un curso pospandémico.
Con la pandemia, las restricciones y la pérdida de más de 31 millones de puestos de trabajo en América Latina, son muchos los que han decidido seguir formándose en la universidad. Sin embargo, la recuperación del mercado de trabajo, ha obligado a ciertos sectores a reinventarse, generando mayor demanda de profesionales, especialmente, en aquellas labores relacionadas con la tecnología. Para la Vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó Bertran, existe la necesidad de incorporar en todos los planes formativos aproximaciones específicas a lo digital, lo global y lo ambiental, desde las humanidades hasta las ingenierías, pasando por las ciencias sociales o las de la salud. En cuanto a las habilidades, las competencias digitales, los idiomas, las capacidades analíticas, la orientación a resultados o el liderazgo digital, son nuevos requerimientos necesarios para mantener una inserción laboral de calidad.
Y es que buena parte de las empresas han tenido que adaptarse a los distintos cambios, la digitalización y el auge del teletrabajo o el trabajo híbrido; impulsando a partir de eso la creación de nuevos perfiles profesionales que, como indica la vicerrectora de la UOC, se encuentran inmersos en el mundo digital, y en los cuales la demanda es cada vez mayor, pero hacen falta profesionales cualificados. «Estrechar la relación entre cualificaciones y empleos se convierte en una prioridad para las universidades y más cuando los diferentes observatorios mundiales continúan poniendo de manifiesto el desajuste entre la demanda laboral y el perfil competencial de los graduados universitarios», explica Fitó. Este énfasis en la formación para la empleabilidad «pone el foco en el diseño de titulaciones que den respuesta específica a los nuevos perfiles profesionales, pero sobre todo al desarrollo transversal de competencias profesionales que faciliten la capacitación laboral a lo largo de la vida», añade.
Posgrados con mayor demanda en América Latina
El interés por parte de los profesionales en formarse y estar preparados para los cambios del mercado laboral, son evidentes. En el más reciente informe de LinkedIn, ‘Empleos en auge’ indica que los empleos con mayor demanda son Ingeniería de Datos, Especialista en desarrollo empresarial, Expertise marketing digital, Profesionales de la salud mental y Profesionales en la atención al cliente. Y así lo confirman las cifras de áreas del conocimiento que generan mayor demanda en América Latina en la UOC, en un curso pospandémico: Informática, Educación, Derecho y Empresa.
En concreto, los 10 programas de maestría en los que se evidencia una elevada matrícula son en los campos de Ciencia de Datos; Educación y TIC (e Learning); Bioinformática y bioestadística; Ciberseguridad y privacidad; Derechos humanos, Democracia y Globalización; Marketing digital; Dirección de empresas; Análisis político; Ciudad y urbanismo; y Dirección y gestión de recursos humanos. Además, uno de los programas que más ha crecido en demanda es el máster universitario de Salud Digital.
El reto de formar profesionales pos-COVID
El reto de las universidades ya no se enfoca en formar a los estudiantes en un perfil profesional específico y con una tasa de caducidad elevada, sino promover el empoderamiento de la persona y la capacidad de adaptación al cambio permanente, pues, en un contexto de pandemia, los cambios en la sociedad y las profesiones se imponen constantemente. “De hecho, en los procesos de selección, las empresas tienen más en cuenta las habilidades blandas (soft skills), como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el liderazgo, la gestión de conflictos, la asertividad, la resiliencia, el pensamiento crítico y la adaptación al cambio, que las habilidades técnicas (hard skills), que son las específicas y necesarias para ejercer una determinada ocupación” explica la vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la UOC, Àngels Fitó.